На Волині злодія-безхатька відправили до психлікарні





Уродженець одного із сіл Ківерцівського району, який не має постійного місця реєстрації та проживання, у місті Ковелі «попався» на крадіжках, - пише



3 березня цього року з незачиненого автомобіля марки Opel Vivaro він викрав плетений кошик з продуктами харчування та шкіряну барсетку, в якій були паспорт громадянина України, закордонний паспорт, особова медична книжка та 4900 російських рублів. А через два дні, перебуваючи в залі очікування залізничного вокзалу станції Ковель, поцупив спортивну дорожню сумку із документами та речами, завдавши її власнику майнової шкоди на загальну суму майже 950 гривень.



Злодія поліція затримала вже наступного дня після останньої крадіжки, помістивши його до ізолятора тимчасового тримання. За даними фактами було відкрито кримінальне провадження.



Відносно підозрюваного, який повністю визнав свою вину, суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою терміном до 4 травня включно.



Згідно висновку судово-психіатричного експерта, у крадія, який має чотири судимості за грабіж, крадіжки та хуліганство, виявили «ознаки гострого поліморфного психотичного розладу на фоні легкої розумової відсталості (олігофренії в стадії легкої дебільності), які позбавляють його на даний час можливості усвідомлювати свої дії, або керувати ними».



Слідчий поліції звернувся до суду із клопотанням про те, що обвинувачений за своїм психічним станом потребує госпіталізації до психіатричного закладу з посиленим наглядом до виходу з хворобливого психотичного стану з подальшим вирішенням експертних питань.



Прокурор та захисник із Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги не заперечили щодо зміни запобіжного заходу.



Ковельський міськрайонний суд задовольнив клопотання та ухвалив доставити хворого з ізолятора до Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 на строк 60 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд ухвалив доставити неодноразово судимого крадія до Волинської обласної психіатричної лікарні № 2.Уродженець одного із сіл Ківерцівського району, який не має постійного місця реєстрації та проживання, у місті Ковелі «попався» на крадіжках, - пише Район.Ковель. 3 березня цього року з незачиненого автомобіля марки Opel Vivaro він викрав плетений кошик з продуктами харчування та шкіряну барсетку, в якій були паспорт громадянина України, закордонний паспорт, особова медична книжка та 4900 російських рублів. А через два дні, перебуваючи в залі очікування залізничного вокзалу станції Ковель, поцупив спортивну дорожню сумку із документами та речами, завдавши її власнику майнової шкоди на загальну суму майже 950 гривень.Злодія поліція затримала вже наступного дня після останньої крадіжки, помістивши його до ізолятора тимчасового тримання. За даними фактами було відкрито кримінальне провадження.Відносно підозрюваного, який повністю визнав свою вину, суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою терміном до 4 травня включно.Згідно висновку судово-психіатричного експерта, у крадія, який має чотири судимості за грабіж, крадіжки та хуліганство, виявили «ознаки гострого поліморфного психотичного розладу на фоні легкої розумової відсталості (олігофренії в стадії легкої дебільності), які позбавляють його на даний час можливості усвідомлювати свої дії, або керувати ними».Слідчий поліції звернувся до суду із клопотанням про те, що обвинувачений за своїм психічним станом потребує госпіталізації до психіатричного закладу з посиленим наглядом до виходу з хворобливого психотичного стану з подальшим вирішенням експертних питань.Прокурор та захисник із Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги не заперечили щодо зміни запобіжного заходу.Ковельський міськрайонний суд задовольнив клопотання та ухвалив доставити хворого з ізолятора до Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 на строк 60 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію