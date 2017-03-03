Не поділили дорогу: на Дніпропетровщині школяр застрелив свого сусіда. ВІДЕО
Сьогодні, 06:06
У Павлограді на Дніпропетровщині 16-річний юнак вистрілив у сусіда впритул з пістолета на вулиці.
Після вбивства підліток пішов додому, де його й затримала поліція. Про це інформує ТСН.
Чоловіки не поділили широку дорогу просто під вікнами власних будинків. Підліток гнав корів, а його дорослий сусід - гусей. Їхні будинки впритул один до одного, але родини були на межі справжньої сусідської війни.
«Мій чоловік каже: «Ти поясни, синку, чого ти мене обзиваєш?» А він йому сказав, що вистрелить. Я думала, що це іграшка полякати, газовий, або запальничка», - каже жінка.
Поранений чоловік після пострілу зробив кілька кроків і впав замертво. За словами дружини, він одразу впав і з шиї потекла кров. Школяр був удома з батьками, аж поки поліція його не затримала. За словами його матері, син захищався.
Те, що десятикласник ходив з пістолетом, дивним не вважає. Пістолета синові купив батько.
У поліції встановили, що пістолет, стартовий. Така зброя справді у вільному продажу, але аж ніяк не для підлітків. Тим більше пострілів упритул, - кажуть правоохоронці.
«Стартовий пістолет використовується для подачі сигналу тривоги або для відлякування диких тварин. Смерть потерпілого настала в результаті контузії головного мозку, яка виникла від дії пороховий газів пістолета», - розказує заступник начальника кримінальної поліції Павлограда Денис Столярчук.
16-річного стрільця заарештували на два місяці. У школі про нього говорити навідріз відмовляються.
«Якщо він ходить по корову з пістолетом, а де гарантія, що ця дитина не ходила з пістолетом в школу?!» - каже сусід. За їхніми словами, родина тероризувала усю вулицю, бо хотіла більше землі.
Під прокльони сусідської родини удова тепер самотужки порається по господарству. Вона певна: за вбивство її чоловіка мають покарати не лише десятикласника, а передусім його батьків, що дали йому таке виховання і зброю.
Підлітку за навмисне вбивство загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.
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Після вбивства підліток пішов додому, де його й затримала поліція. Про це інформує ТСН.
Чоловіки не поділили широку дорогу просто під вікнами власних будинків. Підліток гнав корів, а його дорослий сусід - гусей. Їхні будинки впритул один до одного, але родини були на межі справжньої сусідської війни.
«Мій чоловік каже: «Ти поясни, синку, чого ти мене обзиваєш?» А він йому сказав, що вистрелить. Я думала, що це іграшка полякати, газовий, або запальничка», - каже жінка.
Поранений чоловік після пострілу зробив кілька кроків і впав замертво. За словами дружини, він одразу впав і з шиї потекла кров. Школяр був удома з батьками, аж поки поліція його не затримала. За словами його матері, син захищався.
Те, що десятикласник ходив з пістолетом, дивним не вважає. Пістолета синові купив батько.
У поліції встановили, що пістолет, стартовий. Така зброя справді у вільному продажу, але аж ніяк не для підлітків. Тим більше пострілів упритул, - кажуть правоохоронці.
«Стартовий пістолет використовується для подачі сигналу тривоги або для відлякування диких тварин. Смерть потерпілого настала в результаті контузії головного мозку, яка виникла від дії пороховий газів пістолета», - розказує заступник начальника кримінальної поліції Павлограда Денис Столярчук.
16-річного стрільця заарештували на два місяці. У школі про нього говорити навідріз відмовляються.
«Якщо він ходить по корову з пістолетом, а де гарантія, що ця дитина не ходила з пістолетом в школу?!» - каже сусід. За їхніми словами, родина тероризувала усю вулицю, бо хотіла більше землі.
Під прокльони сусідської родини удова тепер самотужки порається по господарству. Вона певна: за вбивство її чоловіка мають покарати не лише десятикласника, а передусім його батьків, що дали йому таке виховання і зброю.
Підлітку за навмисне вбивство загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.
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