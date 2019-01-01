Жителів ОРДЛО, які отримають російський паспорт, позбавлять пенсій та спецвиплат

Уряд ухвалив рішення про визнання недійсними паспортів, які видано уповноваженими органами РФ після 28-го квітня 2019-го року. Жителів ОРДЛО, які візьмуть російський паспорт, позбавлять пенсій та спецвиплат.Про це на сторінці у Facebook написала міністр у справах ветеранівЗа її словами, ця акція Росії проти України порушує принципи та норми міжнародного права та несе пряму загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності нашої держави.Відповідні проекти актів КМ розроблено Міністром з питань тимчасово окупованих територійДокументи центрів видачі російськи паспортів у місті Новошахтинську та селі Покровське не будуть визнаватись.Також ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України.