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Жителів ОРДЛО, які отримають російський паспорт, позбавлять пенсій та спецвиплат

Жителів ОРДЛО, які отримають російський паспорт, позбавлять пенсій та спецвиплат
Уряд ухвалив рішення про визнання недійсними паспортів, які видано уповноваженими органами РФ після 28-го квітня 2019-го року. Жителів ОРДЛО, які візьмуть російський паспорт, позбавлять пенсій та спецвиплат.

Про це на сторінці у Facebook написала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

За її словами, ця акція Росії проти України порушує принципи та норми міжнародного права та несе пряму загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності нашої держави.

Відповідні проекти актів КМ розроблено Міністром з питань тимчасово окупованих територій Вадимом Чернишем.

Документи центрів видачі російськи паспортів у місті Новошахтинську та селі Покровське не будуть визнаватись.

Також ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України.

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Теги: паспорт, ОРДЛО, пенсія, спецвиплати
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