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За три тижні роботи луцькі інспектори з паркування виписали штрафів на майже 140 тисяч гривень

За три тижні роботи луцькі інспектори з паркування виписали штрафів на майже 140 тисяч гривень
17 квітня 2019 року у Луцьку розпочали роботу перші три інспектори з паркування.

Відтак, за три тижні інспектування вулиць Луцька видано 362 постанови про порушення правил паркування, - повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

"349 порушень вчинили водії автівок на українській реєстрації, 13 – машин на єврономерах. Загальна сума виписаних штрафів становить 138 540 грн, станом на 7 травня оплачено 38 303грн за 176 постановою.

Варто зауважити, що більшість водіїв здійснює оплату в пільговий період з 50% знижкою від вартості штрафу.

Нагадуємо, що інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото- та відеофіксацію порушень та винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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Теги: інспектор, паркування, парковка, муніципали, штраф
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