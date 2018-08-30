За три тижні роботи луцькі інспектори з паркування виписали штрафів на майже 140 тисяч гривень





Відтак, за три тижні інспектування вулиць Луцька видано 362 постанови про порушення правил паркування, -



"349 порушень вчинили водії автівок на українській реєстрації, 13 – машин на єврономерах. Загальна сума виписаних штрафів становить 138 540 грн, станом на 7 травня оплачено 38 303грн за 176 постановою.



Варто зауважити, що більшість водіїв здійснює оплату в пільговий період з 50% знижкою від вартості штрафу.



Нагадуємо, що інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото- та відеофіксацію порушень та винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 квітня 2019 року у Луцьку розпочали роботу перші три інспектори з паркування.Відтак, за три тижні інспектування вулиць Луцька видано 362 постанови про порушення правил паркування, - повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради."349 порушень вчинили водії автівок на українській реєстрації, 13 – машин на єврономерах. Загальна сума виписаних штрафів становить 138 540 грн, станом на 7 травня оплачено 38 303грн за 176 постановою.Варто зауважити, що більшість водіїв здійснює оплату в пільговий період з 50% знижкою від вартості штрафу.Нагадуємо, що інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото- та відеофіксацію порушень та винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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