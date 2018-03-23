Жінка, яку побили і залишили на березі Стиру, досі – у вкрай важкому стані





Про це розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Не дивлячись на те, що потерпіла зараз дихає самостійно, лікар не дає позитивних прогнозів і попереджає, що не виключено, що вона знову потребуватиме штучної вентиляції легень.



«Її стан і надалі продовжує лишатися вкрай важким, будемо знову підключати до апарату штучного дихання, якщо погіршиться іще»,– каже Смольянінов.



Нагадаємо, 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир, тоді особу потерпілої встановили оперативно. Нею виявилася 49-річна жителька Ківерцівського району.



Лікар повідомив, що її на тілі виявили численні пошкодження. У жінки – політравма. Тобто сукупність травм, які характеризуються значними змінами структури та функцій органів і систем органів.



Потерпіла досі перебуває в реанімації.



Варто зазначити, що правоохоронці вже мають підозрюваного у нападі на жінку. Вони з’ясували, що



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