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Жінка, яку побили і залишили на березі Стиру, досі – у вкрай важкому стані

Жінка, яку побили і залишили на березі Стиру, досі – у вкрай важкому стані
Стан жінки, яку знайшли непритомною на березі річки Стир ввечері, 5 травня, практично без змін, вона і досі не приходила до тями. Єдиним позитивним зрушенням є те, що наразі її відімкнули від апарату штучної вентиляції легень.

Про це розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Не дивлячись на те, що потерпіла зараз дихає самостійно, лікар не дає позитивних прогнозів і попереджає, що не виключено, що вона знову потребуватиме штучної вентиляції легень.

«Її стан і надалі продовжує лишатися вкрай важким, будемо знову підключати до апарату штучного дихання, якщо погіршиться іще»,– каже Смольянінов.

Нагадаємо, 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир, тоді особу потерпілої встановили оперативно. Нею виявилася 49-річна жителька Ківерцівського району.

Лікар повідомив, що її на тілі виявили численні пошкодження. У жінки – політравма. Тобто сукупність травм, які характеризуються значними змінами структури та функцій органів і систем органів.

Потерпіла досі перебуває в реанімації.

Варто зазначити, що правоохоронці вже мають підозрюваного у нападі на жінку. Вони з’ясували, що напередодні потерпіла познайомилася із чоловіком в одному із закладів відпочинку в Луцьку. Згодом між ними виникла суперечка, під час якої він побив нову знайому.

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Теги: побиття, поліція, ЛМКЛ, Смольянінов, непритомна жінка, подробиці, кримінал
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