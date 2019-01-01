Відомий волинський письменник видав новий роман

Андрія Криштальського.



Вслід за дилогією про УПА «Чорноморець, матінко», яка принесла нашому земляку визнання в Україні, та історичному детективу «Десять гріхів», що витримав два перевидання, маємо захоплюючий пригодницький роман із загадковою назвою «Неситий», - пишуть



У книзі є все для того, щоб читати 380 сторінок роману «одним подихом» – динамічний напружений сюжет, любовна драма і навіть вендета – дві родини ведуть запеклу боротьбу не на життя, а на смерть.



Адже сільський парубок Василь навіть не підозрює, що є нащадком славного козацького ватажка Івана Богуна, а Катерина віч-на-віч зустрічається із тим, що взагалі важко пояснити.



І все було б, як у звичайних любовних романах, якби не зловісні тіні французького бандита Філіппа де Ґріза та «Неситого», котрий пожирає людські долі. Тому читачам нового роману разом із його героями доведеться розгадати заплутану таємницю, щоб покарати зло.



Книга невдовзі з’явиться на сайті видавництва «Терен» та на прилавках луцьких книгарень.

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