У центрі Луцька – довжелезна черга охочих безкоштовно перевірити родимки





Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.



Нагадаємо,



"Сьогодні спільно з фахівцями шкірвендиспансеру проводимо обстеження на предмет раннього виявлення передракових, ракових захворювань шкіри і, зокрема, меланоми. Такої кількості людей ще не було", - йдеться у повідомленні.



До слова, для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані Луцька вишикувалися десятки охочих безкоштовно перевірити родимки.Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.Нагадаємо, перевіритись можна буде 10 травня до 16:00."Сьогодні спільно з фахівцями шкірвендиспансеру проводимо обстеження на предмет раннього виявлення передракових, ракових захворювань шкіри і, зокрема, меланоми. Такої кількості людей ще не було", - йдеться у повідомленні.До слова, для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію