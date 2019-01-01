У центрі Луцька – довжелезна черга охочих безкоштовно перевірити родимки
Сьогодні, 13:21
На Театральному майдані Луцька вишикувалися десятки охочих безкоштовно перевірити родимки.
Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Нагадаємо, перевіритись можна буде 10 травня до 16:00.
"Сьогодні спільно з фахівцями шкірвендиспансеру проводимо обстеження на предмет раннього виявлення передракових, ракових захворювань шкіри і, зокрема, меланоми. Такої кількості людей ще не було", - йдеться у повідомленні.
До слова, для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.
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Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Нагадаємо, перевіритись можна буде 10 травня до 16:00.
"Сьогодні спільно з фахівцями шкірвендиспансеру проводимо обстеження на предмет раннього виявлення передракових, ракових захворювань шкіри і, зокрема, меланоми. Такої кількості людей ще не було", - йдеться у повідомленні.
До слова, для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Зробили б такі обстеження безкоштовно,тоді б ,напевно, менше хворих на рак шкіри було!
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