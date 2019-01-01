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У центрі Луцька – довжелезна черга охочих безкоштовно перевірити родимки

У центрі Луцька – довжелезна черга охочих безкоштовно перевірити родимки
На Театральному майдані Луцька вишикувалися десятки охочих безкоштовно перевірити родимки.

Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.

Нагадаємо, перевіритись можна буде 10 травня до 16:00.

"Сьогодні спільно з фахівцями шкірвендиспансеру проводимо обстеження на предмет раннього виявлення передракових, ракових захворювань шкіри і, зокрема, меланоми. Такої кількості людей ще не було", - йдеться у повідомленні.

До слова, для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.
У центрі Луцька – довжелезна черга охочих безкоштовно перевірити родимки

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Теги: медицина, обстеження, родимки
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Коментарі 1
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Зробили б такі обстеження безкоштовно,тоді б ,напевно, менше хворих на рак шкіри було!
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