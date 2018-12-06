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У Києві затримали чоловіка з гранатою в автомобілі

У Києві затримали чоловіка з гранатою в автомобілі
У Києві, на Оболонському проспекті, поліцейські затримали автомобіль, водій якого перевозив гранату.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.

Зазначається, що столичні поліцейські помітили автомобіль на проспекті Оболонському, який рухався із порушенням правил дорожнього руху, тож зупинили машину. У ході розмови з правоохоронцями водій помітно нервував, а тому спецпризначенці вирішили перевірити водія та салон автівки.

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили гранату “РГД-5”. На місце одразу викликали спеціалістів вибухотехнічної служби та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції, яка задокументувала подію. Вилучений предмет направили для проведення відповідної експертизи.

Зловмисника затримали. Ним виявився 42-річний уродженець Донеччини, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, чоловік перевозив вибухівку у банках зі спортивним харчуванням.

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Теги: граната, автомобіль, Київ
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