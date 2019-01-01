На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років

Блогер та маркетологвиступатиме 11 травня о 15:00 на спікер-зоні гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest.В 25 років Христина відвідала 54 країни, 11 місяців подорожувала по Азії, на велосипедах, літаках, поїздах, автобусах і автостопом. За цей час встигла відвідати 11 країн: Грузію, Азербайджан, Іран, М'янму, Таїланд, Лаос, Камбоджу, В'єтнам, Малайзію, Індонезію та Сінгапур.Також Христина доїхала велосипедом із України до Ірану, автостопом з України до Північної Африки, літаком з Аляски до Індонезії.Під час виступу Христина говоритиме про:- лайфхаки для мандрівників, де і як зекономити, і як не попасти в халепу- мандрівні факапи (пропущені літаки, загублені паспорти, помилкові візи, ломані ноги, уявні хвороби, диких псів і ISIS)- 25 років і 53 країни, як то зробити і чи треба- велоподорожі- способи підзаробітку за кордоном- волонтерство, проекти і можливості для молоді за кордоном, як дорогою зайняти себе корисними справами і бути мандрівним волонтером, і навіщо воно треба українцям взагалі.