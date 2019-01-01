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На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років

На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років
Блогер та маркетолог Христина Жук виступатиме 11 травня о 15:00 на спікер-зоні гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest.

В 25 років Христина відвідала 54 країни, 11 місяців подорожувала по Азії, на велосипедах, літаках, поїздах, автобусах і автостопом. За цей час встигла відвідати 11 країн: Грузію, Азербайджан, Іран, М'янму, Таїланд, Лаос, Камбоджу, В'єтнам, Малайзію, Індонезію та Сінгапур.

Також Христина доїхала велосипедом із України до Ірану, автостопом з України до Північної Африки, літаком з Аляски до Індонезії.

Під час виступу Христина говоритиме про:

- лайфхаки для мандрівників, де і як зекономити, і як не попасти в халепу
- мандрівні факапи (пропущені літаки, загублені паспорти, помилкові візи, ломані ноги, уявні хвороби, диких псів і ISIS)
- 25 років і 53 країни, як то зробити і чи треба
- велоподорожі
- способи підзаробітку за кордоном
- волонтерство, проекти і можливості для молоді за кордоном, як дорогою зайняти себе корисними справами і бути мандрівним волонтером, і навіщо воно треба українцям взагалі.

На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років
На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років
На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років
На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років
На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років
На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років

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Теги: Lutsk Food Fest
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