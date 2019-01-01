На Lutsk Food Fest розкажуть, як відвідати 54 країни до 25 років
Сьогодні, 08:35
Блогер та маркетолог Христина Жук виступатиме 11 травня о 15:00 на спікер-зоні гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest.
В 25 років Христина відвідала 54 країни, 11 місяців подорожувала по Азії, на велосипедах, літаках, поїздах, автобусах і автостопом. За цей час встигла відвідати 11 країн: Грузію, Азербайджан, Іран, М'янму, Таїланд, Лаос, Камбоджу, В'єтнам, Малайзію, Індонезію та Сінгапур.
Також Христина доїхала велосипедом із України до Ірану, автостопом з України до Північної Африки, літаком з Аляски до Індонезії.
Під час виступу Христина говоритиме про:
- лайфхаки для мандрівників, де і як зекономити, і як не попасти в халепу
- мандрівні факапи (пропущені літаки, загублені паспорти, помилкові візи, ломані ноги, уявні хвороби, диких псів і ISIS)
- 25 років і 53 країни, як то зробити і чи треба
- велоподорожі
- способи підзаробітку за кордоном
- волонтерство, проекти і можливості для молоді за кордоном, як дорогою зайняти себе корисними справами і бути мандрівним волонтером, і навіщо воно треба українцям взагалі.
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В 25 років Христина відвідала 54 країни, 11 місяців подорожувала по Азії, на велосипедах, літаках, поїздах, автобусах і автостопом. За цей час встигла відвідати 11 країн: Грузію, Азербайджан, Іран, М'янму, Таїланд, Лаос, Камбоджу, В'єтнам, Малайзію, Індонезію та Сінгапур.
Також Христина доїхала велосипедом із України до Ірану, автостопом з України до Північної Африки, літаком з Аляски до Індонезії.
Під час виступу Христина говоритиме про:
- лайфхаки для мандрівників, де і як зекономити, і як не попасти в халепу
- мандрівні факапи (пропущені літаки, загублені паспорти, помилкові візи, ломані ноги, уявні хвороби, диких псів і ISIS)
- 25 років і 53 країни, як то зробити і чи треба
- велоподорожі
- способи підзаробітку за кордоном
- волонтерство, проекти і можливості для молоді за кордоном, як дорогою зайняти себе корисними справами і бути мандрівним волонтером, і навіщо воно треба українцям взагалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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