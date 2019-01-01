Паралімпійській чемпіонці з Волині подарували спортивного спрорядження на майже 150 тисяч

Чемпіонці Паралімпійських ігор Юлії Батенковій-Бауман вручили спортивний інвентар.Спорядження на загальну суму 147,7 тис. грн вручили майстру спорту України міжнародного класу з біатлону та лижних гонок, заслуженому майстру спорту України з лижних гонок Юлії Батенковій-Бауман 10 травня, - інфомує прес-служба Волинської ОДА.Зокрема, спортсменка отримала лижороллер Fischer Carbonlite Classic, комплект лижний Fischer Speedmax Skate plus stiff IFP, комплект лижний Fischer Speedmax Classic 902 plus med IFP та пневматичну гвинтівку для біатлону Feinwerkbau p75, які купили за кошти обласного бюджету.Привітати та підтримати Юлію прийшли друзі, колеги та небайдужа громадськість області."Бажаю Юлії, в першу чергу, такого запалу й енергії, який в неї є. Не дивлячись ані на перепони, ані на якісь життєві обставини, вона знайшла у собі і мужність і силу. І сьогодні показує приклад життєдайності, життєлюбності і патріотизму. Ми дуже тобою пишаємося, Юліє", - сказала заступник голови облдержадміністраціїНародилася Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна 20 вересня 1983 року в місті Сімферополь, Автономної Республіки Крим.Юля у вісім років залишилась напівсиротою (в автомобільній аварії загинули її мати і брат, а вона у цій трагедії втратила руку) та стала інвалідом ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату.У 1998 році закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 міста Ковеля. З 1998 року по 2001 рік навчалася у Ковельському машинобудівному технікумі та одержала спеціальність “Бухгалтерський облік і аудит”. У 2010 році закінчила Луцький інститут розвитку людини університету Україна за спеціальністю “Правознавство”.У 2002 році розпочала займатися на відділенні легкої атлетики обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів у тренера-викладача Дружиновича В.П.У 2003-2004 роках - неодноразова чемпіонка та призерка чемпіонатів України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Паралельно з легкою атлетикою відвідувала заняття з лижних гонок.У 2005 році вперше взяла участь у складі збірної команди України з біатлону і лижних гонок на етапах кубків світу (Італія, Швейцарія).Батенкова-Бауман Юлія є учасницею 4-х зимових Паралімпійських ігор (2006, 2010, 2014, 2018 р.). Чемпіон, семиразовий срібний та дворазовий бронзовий призер з лижних гонок, срібний та триразовий бронзовий призер з біатлону Паралімпійських ігор.Дворазовий чемпіон світу з біатлону (2005, 2013 рр.), дворазовий срібний призер чемпіонатів світу з біатлону (2005, 2019 рр.), бронзовий призер чемпінату світу з біатлону (2019 р.); чотириразовий чемпіон світу з лижних гонок (2009, 2013, 2017, 2019 рр.), восьмиразовий срібний (2005, 2009, 2011, 2013, 2017 рр.) та триразовий бронзовий – (2009, 2011, 2017 рр.) призер з лижних гонок чемпіонатів світу.Багаторазовий переможець і призер Кубків світу з біатлону та лижних гонок (2005-2019 рр.).На сьогодні Батенкова-Бауман Юлія є майстром спорту України міжнародного класу з біатлону (2005 р.) та лижних гонок (2006 р.), заслуженим майстром спорту України з лижних гонок (2010 р.).Нагороджена: орденами княгині Ольги ІІІ, ІІ, І ступенів і орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.