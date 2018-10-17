9-річний хлопчик потонув у ставку на Тернопільщині

На Тернопільщині втонув 9-річний хлопець.Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагічна подія сталася 10 травня в селі Заздрість.Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували що, хлопець зі своїм молодшим 7-річним братом та 8-річним другом гуляли поблизу сільського ставка. При цьому він захотів намочити у воді ноги, тому, знявши взуття та частину одягу, спустився по бетонній плиті до ставка.При цьому, послизнувшись, не втримав рівноваги і впав у воду. Молодші діти стали кричати і кликати на допомогу, адже поблизу з дорослих нікого не було. Крики почули подружжя односельців. Вони прибігли, кинулися до водойми й витягнули хлопчика.Реанімаційні заходи, які проводили медики швидкої допомоги, виявилися безрезультатними. Лікарі констатували смерть дитини через утоплення.