вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах

На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
У луцькому «КП Ласка» протікає дах головного корпусу.

Про це повідомили на сторінці КП у Facebook.

«Дах нашого головного корпусу тече як решето... на голову ветеринарам падають куски стелі, заливає приміщення лазарету, ізолятору та кухні», – йдеться у дописі.

Зазначають, що ці роботи доволі вартісні, так як площа приміщення становить 500 квадратних метрів.

У КП також повідомили, що у Луцькраді пообіцяли вирішити цю проблему.

«Чекаємо з нетерпінням», – резюмували у повідомленні.
На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: КП «Ласка», Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
Сьогодні, 09:34
Волинянка здобула «срібло» на змаганнях у Польщі
Сьогодні, 09:20
Яке свято 13 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 13 травня
Сьогодні, 09:00
Розкол ПЦУ можливий, – Філарет
Сьогодні, 08:47
Схожі новини
У Луцьку порахують безпритульних собак У Луцьку порахують безпритульних собак
11 травень, 10:18
Цьогоріч луцька «Ласка» відловила понад сотню собак Цьогоріч луцька «Ласка» відловила понад сотню собак
06 березень, 18:43
У центрі Луцька – зграї безпритульних собак У центрі Луцька – зграї безпритульних собак
12 лютий, 08:46
У КП «Ласка» пояснили, чому не підбирають з вулиці цуценят У КП «Ласка» пояснили, чому не підбирають з вулиці цуценят
22 січень, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
Сьогодні, 09:34
 0
Волинянка здобула «срібло» на змаганнях у Польщі
Сьогодні, 09:20
 0
Яке свято 13 травня і чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку на 13 травня
Сьогодні, 09:00
 0
Розкол ПЦУ можливий, – Філарет
Сьогодні, 08:47
 0
Медіа
відео
1/8