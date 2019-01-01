На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах

У луцькому «КП Ласка» протікає дах головного корпусу.Про це повідомили на сторінці КП у Facebook.«Дах нашого головного корпусу тече як решето... на голову ветеринарам падають куски стелі, заливає приміщення лазарету, ізолятору та кухні», – йдеться у дописі.Зазначають, що ці роботи доволі вартісні, так як площа приміщення становить 500 квадратних метрів.У КП також повідомили, що у Луцькраді пообіцяли вирішити цю проблему.«Чекаємо з нетерпінням», – резюмували у повідомленні.