На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
Сьогодні, 09:34
У луцькому «КП Ласка» протікає дах головного корпусу.
Про це повідомили на сторінці КП у Facebook.
«Дах нашого головного корпусу тече як решето... на голову ветеринарам падають куски стелі, заливає приміщення лазарету, ізолятору та кухні», – йдеться у дописі.
Зазначають, що ці роботи доволі вартісні, так як площа приміщення становить 500 квадратних метрів.
У КП також повідомили, що у Луцькраді пообіцяли вирішити цю проблему.
«Чекаємо з нетерпінням», – резюмували у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці КП у Facebook.
«Дах нашого головного корпусу тече як решето... на голову ветеринарам падають куски стелі, заливає приміщення лазарету, ізолятору та кухні», – йдеться у дописі.
Зазначають, що ці роботи доволі вартісні, так як площа приміщення становить 500 квадратних метрів.
У КП також повідомили, що у Луцькраді пообіцяли вирішити цю проблему.
«Чекаємо з нетерпінням», – резюмували у повідомленні.
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