У Луцьку влаштовують масовий велопробіг





Збір учасників розпочнеться з 09:00.



Об 11:00 стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста.

Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з

перегонами, розвагами та подарунками.



А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.



Захід організований спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та

Спортивним Клубом «Лучеськ».









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