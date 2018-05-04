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У Луцьку влаштовують масовий велопробіг

У Луцьку влаштовують масовий велопробіг
Вже традиційно ТРЦ ПортCity кличе усіх любителів активного відпочинку на Велодень-2019, який відбудеться 26 травня 2019 року біля ТРЦ.

Збір учасників розпочнеться з 09:00.

Об 11:00 стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста.
Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з
перегонами, розвагами та подарунками.

А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.

Захід організований спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та
Спортивним Клубом «Лучеськ».

У Луцьку влаштовують масовий велопробіг
У Луцьку влаштовують масовий велопробіг
У Луцьку влаштовують масовий велопробіг
У Луцьку влаштовують масовий велопробіг



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Теги: ПортCity, Велодень
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