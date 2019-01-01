Парасолі – найактуальніший предмет: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні

Дощі все ще будуть домінувати на території України, але температура повітря найближчим часом буде вже майже літньою.Про це розповіла синоптикЗа її інформацією, 15 травня на Сході та на Півдні стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів."А це вже - літечко", - написала синоптик.На решті території України також очікується температурний ще той комфорт - протягом дня +20+25 градусів. На Заході - трохи свіжіше, але також тепло, +17+23 градуси.У середу, 15 травня, дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, а також на півночі України.Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасолі будуть найактуальнішим предметом найближчими днями.Проте на Сході, у Центрі та на Півдні світитиме сонце і буде сухо. Хіба локальні дощі можуть зачепити Вінниччину та Одещину.У Києві завтра - місцями районні дощі, грози. У столиці очікується тепла погода, вдень до +22+24 градусів."Тримайте голову і рівновагу на здоровому рівні, бо хитати й так є кому. Трохи дивують наріканя на дощі - адже це травень, який поливає довкілля і робить повітря таким божественно пахучим, що потім можна буде все літо згадувати. Дощі! Ми не сердимося", - написала Діденко.