Бізнес-леді з Луцька поділилася секретами успіху
Сьогодні, 19:48
Засновник мережі мовних центрів «Мандарин» та бізнес-леді Юлія Яковлюк поділилась секретами успіху.
Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.
До того ж, сьогодні Юлії виповнилось 33 роки.
«Для мене це був особливий рік, адже саме зараз я познайомилася з надзвичайними людьми, які вплинули на моє особисте та професійне життя. Не хочу називати усіх поіменно, та просто знайте, що люблю усіх безмежно. Усі надзвичайні події, мандрівки, досягнення - усе це завдяки вам, мої любі. А ось кілька висновків, якими хочу поділитися:
1. Усе починається з любові: до людей, до своїх близьких, до своєї справи. Без любові нічого не можливе. Люби те, що робиш і роби те, що любиш.
2. Навчання - наше все. Постійно навчатися і розвиватися - означає рухатися вперед. Навіть найкращі майстри навчаються новому.
3. Книги - безцінне джерело відповідей на усі питання. Читати - значить володіти інформацією, а хто володіє інформацією - володіє світом.
4. Слухайся свого серця і роби так, як відчуваєш, навіть якщо інші проти. Це твоє рішення і твоя відповідальність.
5. Оточуй себе позитивними людьми. Не можна недооцінювати силу оточення. Ти - огірок і станеш таким же, як і інші у твоїй банці. Оточення формує нас і наш світогляд.
6. Щодня рухайся до своєї мети. Маленькими кроками. Нехай кожна дія наближає тебе до результату.
7. Не діли людей на «добрих» і «поганих». Особисто у мене є «моя людина» і «не моя людина». Усе. Навчилася сприймати усіх такими, як є - без власної призми оцінювання.
8. Навіть у найгіршій ситуації шукаю відповідь «для чого мені це? Який висновок я можу зробити?». А ще - обов`язково позитивну сторону.
9. Досі вчуся говорити «ні»: непотрібним речам, зайвим розмовам, нав’язуванню мені чогось та багатьом іншим факторам. Нарешті почало вдаватися.
10. Ціную час. Свій, час з близькими і дорогими людьми, час інших людей. Ловлю прекрасні миті», – йдеться у дописі.
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Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.
До того ж, сьогодні Юлії виповнилось 33 роки.
«Для мене це був особливий рік, адже саме зараз я познайомилася з надзвичайними людьми, які вплинули на моє особисте та професійне життя. Не хочу називати усіх поіменно, та просто знайте, що люблю усіх безмежно. Усі надзвичайні події, мандрівки, досягнення - усе це завдяки вам, мої любі. А ось кілька висновків, якими хочу поділитися:
1. Усе починається з любові: до людей, до своїх близьких, до своєї справи. Без любові нічого не можливе. Люби те, що робиш і роби те, що любиш.
2. Навчання - наше все. Постійно навчатися і розвиватися - означає рухатися вперед. Навіть найкращі майстри навчаються новому.
3. Книги - безцінне джерело відповідей на усі питання. Читати - значить володіти інформацією, а хто володіє інформацією - володіє світом.
4. Слухайся свого серця і роби так, як відчуваєш, навіть якщо інші проти. Це твоє рішення і твоя відповідальність.
5. Оточуй себе позитивними людьми. Не можна недооцінювати силу оточення. Ти - огірок і станеш таким же, як і інші у твоїй банці. Оточення формує нас і наш світогляд.
6. Щодня рухайся до своєї мети. Маленькими кроками. Нехай кожна дія наближає тебе до результату.
7. Не діли людей на «добрих» і «поганих». Особисто у мене є «моя людина» і «не моя людина». Усе. Навчилася сприймати усіх такими, як є - без власної призми оцінювання.
8. Навіть у найгіршій ситуації шукаю відповідь «для чого мені це? Який висновок я можу зробити?». А ще - обов`язково позитивну сторону.
9. Досі вчуся говорити «ні»: непотрібним речам, зайвим розмовам, нав’язуванню мені чогось та багатьом іншим факторам. Нарешті почало вдаватися.
10. Ціную час. Свій, час з близькими і дорогими людьми, час інших людей. Ловлю прекрасні миті», – йдеться у дописі.
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