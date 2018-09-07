Лучанин просить відремонтувати жахливу дорогу поблизу будинку. ФОТО





Про це Антон Андрійчук написав на платформі



«Шановні, скільки ми ще будемо бити підвіски наших авто в цих ямах та ногами міряти калюжі в нашому дворі. Ця калюжа майже ніколи не висихає!» – пише чоловік



«Перший раз обіцяли засипати відфрезерованим асвальтом, другий раз просто, вибачте на слові "поморозились", що буде третього разу?!!!!



Коли наш двір побачить нормальні дороги? не кажучи вже про освітлення в дворі, дитячі майданчики та тротуари.....» – обурюється лучанин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Теремнівській – дорога у аварійному стані.Про ценаписав на платформі Відкрите місто «Шановні, скільки ми ще будемо бити підвіски наших авто в цих ямах та ногами міряти калюжі в нашому дворі. Ця калюжа майже ніколи не висихає!» – пише чоловік«Перший раз обіцяли засипати відфрезерованим асвальтом, другий раз просто, вибачте на слові "поморозились", що буде третього разу?!!!!Коли наш двір побачить нормальні дороги? не кажучи вже про освітлення в дворі, дитячі майданчики та тротуари.....» – обурюється лучанин.

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