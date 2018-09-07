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Лучанин просить відремонтувати жахливу дорогу поблизу будинку. ФОТО

Лучанин просить відремонтувати жахливу дорогу поблизу будинку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Теремнівській – дорога у аварійному стані.

Про це Антон Андрійчук написав на платформі Відкрите місто.

«Шановні, скільки ми ще будемо бити підвіски наших авто в цих ямах та ногами міряти калюжі в нашому дворі. Ця калюжа майже ніколи не висихає!» – пише чоловік

«Перший раз обіцяли засипати відфрезерованим асвальтом, другий раз просто, вибачте на слові "поморозились", що буде третього разу?!!!!

Коли наш двір побачить нормальні дороги? не кажучи вже про освітлення в дворі, дитячі майданчики та тротуари.....» – обурюється лучанин.
Лучанин просить відремонтувати жахливу дорогу поблизу будинку. ФОТО
Лучанин просить відремонтувати жахливу дорогу поблизу будинку. ФОТО

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Теги: ремонт, благоустрій, Луцьк
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