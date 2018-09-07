Лучанин просить відремонтувати жахливу дорогу поблизу будинку. ФОТО
Сьогодні, 17:14
У Луцьку на вулиці Теремнівській – дорога у аварійному стані.
Про це Антон Андрійчук написав на платформі Відкрите місто.
«Шановні, скільки ми ще будемо бити підвіски наших авто в цих ямах та ногами міряти калюжі в нашому дворі. Ця калюжа майже ніколи не висихає!» – пише чоловік
«Перший раз обіцяли засипати відфрезерованим асвальтом, другий раз просто, вибачте на слові "поморозились", що буде третього разу?!!!!
Коли наш двір побачить нормальні дороги? не кажучи вже про освітлення в дворі, дитячі майданчики та тротуари.....» – обурюється лучанин.
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Про це Антон Андрійчук написав на платформі Відкрите місто.
«Шановні, скільки ми ще будемо бити підвіски наших авто в цих ямах та ногами міряти калюжі в нашому дворі. Ця калюжа майже ніколи не висихає!» – пише чоловік
«Перший раз обіцяли засипати відфрезерованим асвальтом, другий раз просто, вибачте на слові "поморозились", що буде третього разу?!!!!
Коли наш двір побачить нормальні дороги? не кажучи вже про освітлення в дворі, дитячі майданчики та тротуари.....» – обурюється лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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