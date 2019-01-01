19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналіст, член Національної спілки письменників України Софія Стасюк (на фото), директор ТзОВ «Волиньфарм» Станіслав Шайко, журналіст Анастасія Тумік, випусковий редактор Анна Озаринська.
Їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить ім’я Денис, – вітаємо зі святом, зичимо здоров’я, любові й життєвих перемог.
У цей день 1905 року народився волинський краєзнавець-аматор, етнограф Леон Пучковський.
Він написав дослідження «Нарис історії села Литовеж», за яке у 1994-му був удостоєний премії імені Агатангела Кримського.
Помер Леон Пучковський у 2001 році.
19 травня 2004 року почалася операція з ліквідації семи радянських авіабомб, виявлених у річці Турія в Ковелі.
Для цього дві з половиною тисячі городян з прилеглої до місця пригоди території були евакуйовані у безпечну зону.
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Їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить ім’я Денис, – вітаємо зі святом, зичимо здоров’я, любові й життєвих перемог.
У цей день 1905 року народився волинський краєзнавець-аматор, етнограф Леон Пучковський.
Він написав дослідження «Нарис історії села Литовеж», за яке у 1994-му був удостоєний премії імені Агатангела Кримського.
Помер Леон Пучковський у 2001 році.
19 травня 2004 року почалася операція з ліквідації семи радянських авіабомб, виявлених у річці Турія в Ковелі.
Для цього дві з половиною тисячі городян з прилеглої до місця пригоди території були евакуйовані у безпечну зону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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