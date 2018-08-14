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Калюжа майже ніколи не висихає: лучани просять відремонтувати двір. ФОТО

Калюжа майже ніколи не висихає: лучани просять відремонтувати двір. ФОТО
Мешканці будинку №93, що по вулиці Теремнівській у Луцьку просять нарешті відремонтувати дорожнє покриття у їхньому будинку.

Люди кажуть, що через глибокі ями в дворі калюжі не встигають висихати, а водії повинні ремонтувати автівки. Відповідне звернення на платформі "Відкрите місто" зареєстрував Антон Андрійчук.

У листі він написав, що це уже його третє звернення щодо цієї проблеми.

"Третій раз піднімаю питання прибудинкової території.

Шановні, скільки ми ще будемо бити підвіски наших авто в цих ямах та ногами міряти калюжі в нашому дворі. Ця калюжа майже ніколи не висихає!!!!!

Перший раз обіцяли засипати відфрезерованим асвальтом, другий раз просто, вибачте на слові "поморозились", що буде третього разу?!!!!

Коли наш двір побачить нормальні дороги? не кажучи вже про освітлення в дворі, дитячі майданчики та тротуари.....", - йдеться у зверненні.

Калюжа майже ніколи не висихає: лучани просять відремонтувати двір. ФОТО
Калюжа майже ніколи не висихає: лучани просять відремонтувати двір. ФОТО

Наразі Департамент житлово-комунального господарства прийняв повідомлення про цю проблему в роботу.

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Теги: двір, ремонт, Теремнівська
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