На Волині відкриють дитсадок, який закривали через сальмонельоз

Дитячий садок №2 у Нововолинську, який 8-го травня, знову запрацює 20 травня.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.Сальмонелу виявили у 10 вихованців та працівниці.Нагадаємо, за повідомленнями батьків більше 40-ка дітей із різних груп дошкільного закладу на Великодні свята були змушені лікуватися. Про масові випадки погіршення самопочуття у дітей, скарги на нудоту та блювоту, високу температуру батьки дізналися у п’ятницю, 26-го квітня, з батьківських груп в вайбері.У суботу, 27-го квітня, двох вихованців ЗДО №2 госпіталізували до інфекційного відділення НЦМЛ.Коли батьки почали бити на сполох, медики говорили, що ймовірною причиною захворюваності дітей є ротавірус.Перевірки в садку розпочали лише після вихідних, в четвер 2-го травня. Активно – після появи результатів аналізів однієї дитини, в якої за бактеріологічними дослідженнями виявили сальмонелу.Висіяли всіх працівників, вихованців та взяли змиви у садку та в помешканнях захворілих дітей.Активні батьки контролювали процес перевірок. У закладі дошкільної освіти у п’ятницю, 3-го травня, вони зібралися в актовому залі. На зустрічі була завідувач, начальник управління освіти, заступник міського голови. Батьки просили ретельно перевірти заклад, дітей та припинити виховний процес.І тільки 8-го травня на позачерговому засіданні виконкому садок зачинили на карантин.Сальмонелу виявили не лише в вихованців садку, а й в працівниці дитячої установи. Попередньо виховний процес припинили до 20-го травня. Після карантину дітей бутуть приймати за наявністю медичної довідки.