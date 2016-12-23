вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відкриють дитсадок, який закривали через сальмонельоз

На Волині відкриють дитсадок, який закривали через сальмонельоз
Дитячий садок №2 у Нововолинську, який 8-го травня закрили на карантин через спалах сальмонельозу, знову запрацює 20 травня.

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.

Сальмонелу виявили у 10 вихованців та працівниці.

Нагадаємо, за повідомленнями батьків більше 40-ка дітей із різних груп дошкільного закладу на Великодні свята були змушені лікуватися. Про масові випадки погіршення самопочуття у дітей, скарги на нудоту та блювоту, високу температуру батьки дізналися у п’ятницю, 26-го квітня, з батьківських груп в вайбері.

У суботу, 27-го квітня, двох вихованців ЗДО №2 госпіталізували до інфекційного відділення НЦМЛ.

Коли батьки почали бити на сполох, медики говорили, що ймовірною причиною захворюваності дітей є ротавірус.

Перевірки в садку розпочали лише після вихідних, в четвер 2-го травня. Активно – після появи результатів аналізів однієї дитини, в якої за бактеріологічними дослідженнями виявили сальмонелу.

Висіяли всіх працівників, вихованців та взяли змиви у садку та в помешканнях захворілих дітей.

Активні батьки контролювали процес перевірок. У закладі дошкільної освіти у п’ятницю, 3-го травня, вони зібралися в актовому залі. На зустрічі була завідувач Майя Лучек, начальник управління освіти Ольга Лакиш, заступник міського голови Андрій Сторонський. Батьки просили ретельно перевірти заклад, дітей та припинити виховний процес.

І тільки 8-го травня на позачерговому засіданні виконкому садок зачинили на карантин.

Сальмонелу виявили не лише в вихованців садку, а й в працівниці дитячої установи. Попередньо виховний процес припинили до 20-го травня. Після карантину дітей бутуть приймати за наявністю медичної довідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, сальмонельоз, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги
Сьогодні, 18:59
У Єгипті біля пірамід стався вибух: постраждали туристи
Сьогодні, 18:04
На Волині відкриють дитсадок, який закривали через сальмонельоз
Сьогодні, 17:47
Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина
Сьогодні, 17:26
У «Промені» виступить Ольга Фреймут з майстер-класом*
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
Спалах сальмонельозу у дитсадку на Волині: винним грозять звільнення та догани Спалах сальмонельозу у дитсадку на Волині: винним грозять звільнення та догани
17 травень, 12:58
Хвороби атакують: у місті на Волині зупинили навчання через загрозу епідемії Хвороби атакують: у місті на Волині зупинили навчання через загрозу епідемії
28 січень, 14:00
Замість карантину в Нововолинську оголосили канікули Замість карантину в Нововолинську оголосили канікули
23 грудень, 2016, 16:28
У Нововолинських школах продовжили карантин У Нововолинських школах продовжили карантин
27 лютий, 2015, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У медсестри, яка рятує атовців у Луцьку, – горе в родині: просять допомоги
Сьогодні, 18:59
 0
У Єгипті біля пірамід стався вибух: постраждали туристи
Сьогодні, 18:04
 0
На Волині відкриють дитсадок, який закривали через сальмонельоз
Сьогодні, 17:47
 0
Жінка з Волині благає допомогти у пошуках її сина
Сьогодні, 17:26
 0
У «Промені» виступить Ольга Фреймут з майстер-класом*
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8