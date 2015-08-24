На будівлю ковельської поліклініки вивісили порваний державний прапор України





Про цей факт повідомив 20 травня на понеділковій апаратній нараді у виконкомі депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят, пише



«Шановний голово, шановні працівники апарату, громадськість. На приміщенні зубної поліклініки керівники вивісили в День пам’яті репресованих порваний, вигорівший прапор. Я прошу відповідні служби перевірити по місту, де ще є такі факти, і повідомити їх, що існує в Кримінальному кодексі така стаття: «Наруга над державними символами», – сказав він.



Також депутат звернувся до керівниці відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконкому з проханням сходити і зафіксувати цей факт.



«Зверніть увагу, я прошу, будь ласка, на всіх приміщеннях не тільки мова йде про... виконавчого комітету. Зверніть увагу на герби, на прапора, які висять, на стан ваших приміщень в тому числі», – прокоментував ковельський міський голова Олег Кіндер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День пам’яті жертв політичних репресій на фасаді стоматполіклініки у Ковелі вивісили порваний прапор України.Про цей факт повідомив 20 травня на понеділковій апаратній нараді у виконкомі депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят, пише Район.Ковель «Шановний голово, шановні працівники апарату, громадськість. На приміщенні зубної поліклініки керівники вивісили в День пам’яті репресованих порваний, вигорівший прапор. Я прошу відповідні служби перевірити по місту, де ще є такі факти, і повідомити їх, що існує в Кримінальному кодексі така стаття: «Наруга над державними символами», – сказав він.Також депутат звернувся до керівниці відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконкому з проханням сходити і зафіксувати цей факт.«Зверніть увагу, я прошу, будь ласка, на всіх приміщеннях не тільки мова йде про... виконавчого комітету. Зверніть увагу на герби, на прапора, які висять, на стан ваших приміщень в тому числі», – прокоментував ковельський міський голова Олег Кіндер.

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