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На будівлю ковельської поліклініки вивісили порваний державний прапор України

На будівлю ковельської поліклініки вивісили порваний державний прапор України
У День пам’яті жертв політичних репресій на фасаді стоматполіклініки у Ковелі вивісили порваний прапор України.

Про цей факт повідомив 20 травня на понеділковій апаратній нараді у виконкомі депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят, пише Район.Ковель.

«Шановний голово, шановні працівники апарату, громадськість. На приміщенні зубної поліклініки керівники вивісили в День пам’яті репресованих порваний, вигорівший прапор. Я прошу відповідні служби перевірити по місту, де ще є такі факти, і повідомити їх, що існує в Кримінальному кодексі така стаття: «Наруга над державними символами», – сказав він.

Також депутат звернувся до керівниці відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконкому з проханням сходити і зафіксувати цей факт.

«Зверніть увагу, я прошу, будь ласка, на всіх приміщеннях не тільки мова йде про... виконавчого комітету. Зверніть увагу на герби, на прапора, які висять, на стан ваших приміщень в тому числі», – прокоментував ковельський міський голова Олег Кіндер.
На будівлю ковельської поліклініки вивісили порваний державний прапор України

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Теги: прапор, Ковель
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