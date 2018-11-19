У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП)

Нафанаїл освятив храм Волинської єпаррхії УПЦ.



Освячення каплиці мучениці Галини відбулось 19 травня, – повідомили на сайті єпархії.



Владику привітала православна громада села та настоятель Свято-Троїцького храму села Велика Осниця, священик Вадим Міщур. Разом з архіпастирем молились священики та віряни Колківського благочиння Волинської єпархії УПЦ.



Під час літургії архіпастир відзначив священика Вадима високою церковною нагородою – хрестом з прикрасами.



Наприкінці богослужіння, єпископ Волинський і Луцький привітав громаду, вручивши грамоти та подякував прихожанам й благодійникам за активну участь у будівництві каплиці.



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