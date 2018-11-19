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У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП)

У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП)
У селі Мала Осниця єпископ Нафанаїл освятив храм Волинської єпаррхії УПЦ.

Освячення каплиці мучениці Галини відбулось 19 травня, – повідомили на сайті єпархії.

Владику привітала православна громада села та настоятель Свято-Троїцького храму села Велика Осниця, священик Вадим Міщур. Разом з архіпастирем молились священики та віряни Колківського благочиння Волинської єпархії УПЦ.

Під час літургії архіпастир відзначив священика Вадима високою церковною нагородою – хрестом з прикрасами.

Наприкінці богослужіння, єпископ Волинський і Луцький привітав громаду, вручивши грамоти та подякував прихожанам й благодійникам за активну участь у будівництві каплиці.
У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП)
У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП)
У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП)
У селі на Волині освятили храм УПЦ (МП)

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Теги: храм, освячення, Волинь, УПЦ (МП)
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