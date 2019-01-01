Зі Стиру рятувальники виловили тіло чоловіка





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що підняття відбулось 13 травня.



36-річний чоловік, тіло якого і виловили рятувальники, зник за невідомих обставин ще 5 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі, з річки Стир рятувальники підняли на поверхю тіло чоловіка, який зник раніше.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Зазначають, що підняття відбулось 13 травня.36-річний чоловік, тіло якого і виловили рятувальники, зник за невідомих обставин ще 5 травня.

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