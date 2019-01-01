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Зі Стиру рятувальники виловили тіло чоловіка

Зі Стиру рятувальники виловили тіло чоловіка
У Рожищі, з річки Стир рятувальники підняли на поверхю тіло чоловіка, який зник раніше.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що підняття відбулось 13 травня.

36-річний чоловік, тіло якого і виловили рятувальники, зник за невідомих обставин ще 5 травня.

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Теги: рятувальник, Рожище, тіло
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