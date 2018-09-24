На Житомирщині в аварії загинув молодий волинянин

В результаті лобового зіткнення двох вантажівок на Житомирщині, що сталося 18 травня, загинув 26-річний житель Волині.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Волині.Відомо, що водій автомобіля DАF, 26-річний житель Волинської області, рухаючись у напрямку Рівного, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем DАF під керуванням 57-річного жителя Київщини.Унаслідок ДТП 26-річний водій вантажівки загинув на місці поді. Другого водія було доставлено до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.