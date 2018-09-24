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На Житомирщині в аварії загинув молодий волинянин

На Житомирщині в аварії загинув молодий волинянин
В результаті лобового зіткнення двох вантажівок на Житомирщині, що сталося 18 травня, загинув 26-річний житель Волині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Волині.

Відомо, що водій автомобіля DАF, 26-річний житель Волинської області, рухаючись у напрямку Рівного, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем DАF під керуванням 57-річного жителя Київщини.

Унаслідок ДТП 26-річний водій вантажівки загинув на місці поді. Другого водія було доставлено до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.

Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.


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Теги: аварія, Житомирщина, вантажівка, смерть
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