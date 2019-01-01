21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналістка Еля Коротинська (на фото), начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко, а також колишній депутат Луцької міської ради Тетяна Дементьєва.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
У цей день 1921 року народився волинський краєзнавець, історик та педагог Михайло Киричук. Він є автором книги «Волинь – земля українська». Помер 2010 року.
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Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
У цей день 1921 року народився волинський краєзнавець, історик та педагог Михайло Киричук. Він є автором книги «Волинь – земля українська». Помер 2010 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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