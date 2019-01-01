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21 травня на Волині: гортаючи календар

21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістка Еля Коротинська (на фото), начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко, а також колишній депутат Луцької міської ради Тетяна Дементьєва.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.

У цей день 1921 року народився волинський краєзнавець, історик та педагог Михайло Киричук. Він є автором книги «Волинь – земля українська». Помер 2010 року.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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