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Юні волинянки – серед переможців загальноукраїнського диктанту з польської мови

Юні волинянки – серед переможців загальноукраїнського диктанту з польської мови
18–19 травня з ініціативи фонду «Свобода і демократія» у 10 містах України відбувся VI загальноукраїнський диктант з польської мови, участь у якому взяли 113 осіб різного віку.

Перевірити свої знання з польської мови до Рівного приїхали охочі зі Здолбунова, Острога, Костополя, Ковеля та Любомля, - повідомляє КовельPost.

Представники журі відзначили високий рівень робіт. Для нагородження вони традиційно обрали трійки переможців серед молодшої та старшої категорій і виокремили додаткові нагороди.

Як повідомив учитель польської мови Вєслав Пісарський, який працює у Ковелі, у категорії учасників до 19 років у трійку переможців, які найкраще написали диктант, є його вихованки: Софія Пляшко з Люблинця та Христина Півень з Ковеля. Ще одна ковельчанка - Юлія Сех, стала однією з трьох, кого відзначили додатковою нагородою.

Усі учасники отримали дипломи, а переможці – цінні подарунки.

Юні волинянки – серед переможців загальноукраїнського диктанту з польської мови

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Теги: диктант, польська мова
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