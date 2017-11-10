Юні волинянки – серед переможців загальноукраїнського диктанту з польської мови





Перевірити свої знання з польської мови до Рівного приїхали охочі зі Здолбунова, Острога, Костополя, Ковеля та Любомля, - повідомляє



Представники журі відзначили високий рівень робіт. Для нагородження вони традиційно обрали трійки переможців серед молодшої та старшої категорій і виокремили додаткові нагороди.



Як повідомив учитель польської мови Вєслав Пісарський, який працює у Ковелі, у категорії учасників до 19 років у трійку переможців, які найкраще написали диктант, є його вихованки: Софія Пляшко з Люблинця та Христина Півень з Ковеля. Ще одна ковельчанка - Юлія Сех, стала однією з трьох, кого відзначили додатковою нагородою.



Усі учасники отримали дипломи, а переможці – цінні подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18–19 травня з ініціативи фонду «Свобода і демократія» у 10 містах України відбувся VI загальноукраїнський диктант з польської мови, участь у якому взяли 113 осіб різного віку.Перевірити свої знання з польської мови до Рівного приїхали охочі зі Здолбунова, Острога, Костополя, Ковеля та Любомля, - повідомляє КовельPost Представники журі відзначили високий рівень робіт. Для нагородження вони традиційно обрали трійки переможців серед молодшої та старшої категорій і виокремили додаткові нагороди.Як повідомив учитель польської мови, який працює у Ковелі, у категорії учасників до 19 років у трійку переможців, які найкраще написали диктант, є його вихованки:з Люблинця таз Ковеля. Ще одна ковельчанка -, стала однією з трьох, кого відзначили додатковою нагородою.Усі учасники отримали дипломи, а переможці – цінні подарунки.

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