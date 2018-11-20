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На Волині рятувальники знищили міни та снаряди часів Другої світової війни

На Волині рятувальники знищили міни та снаряди часів Другої світової війни
За минулий тиждень фахівці групи піротехнічних на Волині вилучили та знищили боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-служіб У ДСНС у Волинській області.

Це два артилерійських снаряди калібру 45 мм, знайдені громадянами у Локачинському районі, та дві мінометних міни 82 мм, які виявили під час проведення сільськогосподарських робіт селяни у Старовижівському та Ратнівському районах області.

Рятувальники ДСНС застерігають: при знаходженні вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не чіпайте їх, не переносьте та обмежте доступ до них сторонніх осіб! Негайно зверніться за номерами екстрених служб 101, 102!

На Волині рятувальники знищили міни та снаряди часів Другої світової війни

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Теги: рятувальник, снаряд
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