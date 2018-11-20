На Волині рятувальники знищили міни та снаряди часів Другої світової війни

За минулий тиждень фахівці групи піротехнічних на Волині вилучили та знищили боєприпаси часів Другої світової війни.Про це повідомили у прес-служіб У ДСНС у Волинській області.Це два артилерійських снаряди калібру 45 мм, знайдені громадянами у Локачинському районі, та дві мінометних міни 82 мм, які виявили під час проведення сільськогосподарських робіт селяни у Старовижівському та Ратнівському районах області.Рятувальники ДСНС застерігають: при знаходженні вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не чіпайте їх, не переносьте та обмежте доступ до них сторонніх осіб! Негайно зверніться за номерами екстрених служб 101, 102!