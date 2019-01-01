«Промінь» за лаштунками: у розважальному центрі провели екскурсію*

У розважальному центрі «Промінь» знову провели екскурсію понайцікавішим процесам роботи комплексу. Цього разу, з великимзахопленням, слухали та спостерігали за роботою «Променя» учні 5 класу луцької 4-ї школи.Розпочалась екскурсія з холу, де директор комплексукоротко розповів найцікавішу інформацію про комплекс та одразу ж повів слухати до працівників кінотеатру «Multiplex» про те, як готується попкорн, чим він корисний, скільки часу йде на його виготовлення та який смак відвідувачі полюбляють найбільше.Далі, учні пішли до одного з 5-ти кінозалів кінотеатру, де після короткої розповіді його функціонування, цілих 20 хвилин безупинно ставили директору питання про кіно, сеанси, рекордні стрічки, картинку, звук, проекторну та багато інших технічних питань.Потім діти піднялись на 2-й поверх, де почули історію хто ж такий Смугастий Носоріг. Директор дитячого комплексу «Смугастий носоріг» –, розповіла, що всі ескізи малювала власною рукою і всі історії та малюнки придумувались в її голові. Від меблів в сімейній перукарні, до коміксів на стінах і навіть ручок-бджілок на дверцятах гардеробу лабіринта.Тут дітям показали, як завантажують тікети у автомати та як їх зараховувати на картку. Таких тікетів за весь період роботи дитячого комплексу вже нараховано майже 4 мільйони! А обміняти тікети тут можна на цінні подарунки з призотеки. Далі учнів вразило несподіване шоу у театрі «Не кажи мамі!», де провели вікторину та за правильні відповіді отримали квитки в Multiplex.Після дитячого комплексу школярі у George’s Club спостерігали, як працює боулінг машина зсередини та як назад повертаються кулі у гральну зону. Було і страшно і дуже цікаво, діти не стримували емоцій та вигукували від захвату.Після таких яскравих емоцій учнів завели на фуд-корт Grand Central food terminal, де одягнули спецодяг і службовими приміщеннями пройшли до кухні. Тут на них вже чекала– шеф-кондитер компанії «Emotion goup», яка навчалась у школі самого, судді проекту «МастерШеф» – одного з найвідоміших шеф-кухарів світу! Світлана розповіла про улюблені бургери Ring Cafe, яких щодня тут готують близько тисячі та дозволила кожному бажаючому прийшли участь в солодкому процесі приготування безе. Звісно ж всіх вгостили цим смачним десертом та випічкою.Далі діти пішли до проекторної, де нарешті побачити, як же працює кінопоказ зсередини, хто цим всім керує і які використовуються машини. Не обійшлось і без секретиків, діти ж люблять знати більше за інших. Тому після проекційної всі нетерпляче побігли у великий кінозал, який являється одночасно концерт- холом. Бо сьогодні тут відбувались зйомки кліпу кавер-бенду ALOHA.Емоцій та питань було багато, невгамовні четвертокласники встиглипотомитись, але камери з рук не випускали, адже адміністрація дозволяла все знімати та фотографувати.Директор розважального центру розповів, що вже з осені плануєтьсяпроведення екскурсій на постійній основі, адже такі екскурсії не просто цікаві, вони дають змогу школярам почати серйозніше сприймати речі, які здавались їм такими простими та звичними. Окрім того, вже дорослі діти та учні старших класів можуть визначитись, які процеси їм більше до вподоби та краще зорієнтуватись при виборі майбутньої професії.Також, директор поділився секретом, та розповів, що влітку такі екскурсії проводитимуться в рамках літнього табору від Дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг». Набір у табір вже розпочато!Зареєструвати дитину у табір можна за номером телефону: +380 (66) 755 07 57.Довідка: +380 (68) 525 90 09.