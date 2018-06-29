На Волині відбудуться змагання з мотокросу, присвячені 14 бригаді. ВІДЕО





Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців, - повідомляє



Змагання офіційно стартують об 11 годині на території колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жешко).



Змагання проходити буде в кількох категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь приймають діти.



Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1720 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї неділі, 26-го травня, відбудуться змагання із мотокросу у Володимирі-Волинському. Цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр.Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців, - повідомляє БУГ Змагання офіційно стартують об 11 годині на території колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жешко).Змагання проходити буде в кількох категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь приймають діти.Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1720 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).

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