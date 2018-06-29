На Волині відбудуться змагання з мотокросу, присвячені 14 бригаді. ВІДЕО
Сьогодні, 21:11
Цієї неділі, 26-го травня, відбудуться змагання із мотокросу у Володимирі-Волинському. Цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр.
Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців, - повідомляє БУГ.
Змагання офіційно стартують об 11 годині на території колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жешко).
Змагання проходити буде в кількох категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь приймають діти.
Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1720 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців, - повідомляє БУГ.
Змагання офіційно стартують об 11 годині на території колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жешко).
Змагання проходити буде в кількох категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь приймають діти.
Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1720 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відбудуться змагання з мотокросу, присвячені 14 бригаді. ВІДЕО
Сьогодні, 21:11
У «Промені» виступить Сергій Міхалок і група «ЛЯПІС 98»*
Сьогодні, 20:46
На території Луцька розводити багаття заборонено, – муніципали
Сьогодні, 20:21