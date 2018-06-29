вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відбудуться змагання з мотокросу, присвячені 14 бригаді. ВІДЕО

На Волині відбудуться змагання з мотокросу, присвячені 14 бригаді. ВІДЕО
Цієї неділі, 26-го травня, відбудуться змагання із мотокросу у Володимирі-Волинському. Цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр.

Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців, - повідомляє БУГ.

Змагання офіційно стартують об 11 годині на території колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жешко).

Змагання проходити буде в кількох категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь приймають діти.

Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1720 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мотокрос, змагання, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через зруйновану дорогу селяни на Волині протестують уже другий день. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
За фактом побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині завели «кримінал»
Сьогодні, 21:32
На Волині відбудуться змагання з мотокросу, присвячені 14 бригаді. ВІДЕО
Сьогодні, 21:11
У «Промені» виступить Сергій Міхалок і група «ЛЯПІС 98»*
Сьогодні, 20:46
На території Луцька розводити багаття заборонено, – муніципали
Сьогодні, 20:21
Схожі новини
На Волині відбудеться Кубок України із мотокросу. ВІДЕО На Волині відбудеться Кубок України із мотокросу. ВІДЕО
29 червень, 2018, 07:38
На всеукраїнських змаганнях у Володимирі встановили рекорд На всеукраїнських змаганнях у Володимирі встановили рекорд
31 липень, 2017, 02:50
У Ковелі змагалися за Кубок України з мотокросу. ФОТО. ВІДЕО У Ковелі змагалися за Кубок України з мотокросу. ФОТО. ВІДЕО
16 жовтень, 2015, 16:56
У Нововолинську змагалися любителі гострих відчуттів. ВІДЕО У Нововолинську змагалися любителі гострих відчуттів. ВІДЕО
31 серпень, 2015, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через зруйновану дорогу селяни на Волині протестують уже другий день. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
 0
За фактом побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині завели «кримінал»
Сьогодні, 21:32
 0
На Волині відбудуться змагання з мотокросу, присвячені 14 бригаді. ВІДЕО
Сьогодні, 21:11
 0
У «Промені» виступить Сергій Міхалок і група «ЛЯПІС 98»*
Сьогодні, 20:46
 0
На території Луцька розводити багаття заборонено, – муніципали
Сьогодні, 20:21
 0
Медіа
відео
1/8