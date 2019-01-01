«Вас не видно, тільки каву п’єте», – депутати до директора луцького центру патріотизму

У Луцьку вже близько двох років функціонує «Центр національно-патріотичного виховання», який фінансується із бюджету міста, однак, депутати Луцької міської ради поставили на обговорення питання про доцільність його існування і виділення коштів на розвиток цієї організації до виконуючого обов’язки директора центруПро це спілкувалися із виконуючим обов’язки директора у четвер, 23 травня, після його планового звітування про роботу центру, під час засідання постійної комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.В.о. директора центру Максим Каширець прозвітував про заходи, які відбулися на минулому тижні, але члени постійної комісії, зокрема, депутатка Луцькрадита депутатзауважили, що вони так і не розуміють, чим займається центр і чи доцільно його утримувати за кошти міста, враховуючи, що із їхніх слів:«Реального патріотичного підняття духу у молоді не помічається».Каширець розповів, що колектив центру складається із п’яти осіб, також вони мають ще одне вакантне місце, але навіть у такому маленькому складі роблять корисні справи і, не дивлячись на перестороги і зауваження від депутатів, переконує, що вони тільки розвиваються і намагаються рости, враховуючи досвід схожих організацій, яких в Україні не так багато.«Вас не видно і не чути, ви це розумієте? Ви отримуєте зарплату і ми вас не знаємо, сидите час чи каву п’єте?», – звернувся до Максима Каширця депутатТакож він запитав, чи можепрозвітувати, де зараз знаходяться усі його підлеглі.Директор центру запевняє, що звісно може, але не гарантує, що усі будуть сидіти на офісі щохвилини від початку робочого дня і до 6, адже, з його слів, робота – динамічна і вимагає постійного руху:«Хтось зараз домовляється з потенційними партнерами заходів, хтось пише програму, працює із людьми і так далі»,– каже Максим.«Ви – просто дотичні до заходів, які проводять у освітніх закладах міста, а не організовуєте їх самостійно і унікально, то про що домовляєтесь?» – запитує депутат.«Мета існування нашого центру - утвердження патріотичних почуттів, переконань, поваги, формування авторитету до збройних сил і пропаганда здорового способу життя. Важливою складовою розвитку є створення низки загальноміських заходів і проведення їх спільно із органами міськради і освітніми закладами Луцька», – каже Максим Каширець і додає, що подібних організацій мало, але вони роблять усе можливе аби створити унікальну систему заходів, щоправда, поки без залучення освітніх закладів і організацій Луцька – це зробити нереально, адже молодь потрібно підштовхувати до самосвідомості і патріотизму.Постійна комісія взяла інформацію про роботу центру до відома і пообіцяла більш детально її вивчити і ретельніше контролювати ситуацію і розвиток Центру патріотичного виховання. Максим Каширець пообіцяв врахувати усі зауваження від депутатів і внести свої корективи в організацію роботи.