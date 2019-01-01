вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

24 травня на Волині: гортаючи календар

24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження волинська письменниця Ганна Луцюк (на фото).

ВолиньPost також вітає чоловіків, які носять імена Йосип, Кирило, Мефодій, Никодим, – у них 24 травня день ангела.

Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

У цей день 1940 року народився український художник, поет, один з найвідоміших волинських шістесятників Кость Шишко.

За радянської влади він був «неблагонадійним». Його книги –«Пісня дощу», «Сльоза олії золота», «Епупея» – почали з’являтися друком уже після початку періоду перебудови.

У 2010 році, до 70-річчя з дня народження Кості Шишка, у Луцьку біля ЗОШ №2, де навчався поет, було закладено сквер його імені.

Помер митець 2002 року.

24 травня 2005 року в рамках міжнародної виставки SIA-2005 було заявлено про створення корпорації «Богдан». Одним із її засновників став Луцький автомобільний завод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували
Сьогодні, 00:25
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку судили чоловіка, який обкрадав храми
23 травень, 23:27
«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО
23 травень, 22:50
Орган, який «кладе» на 45 мільйонів українців, – Ігор Алексєєв про Верховну Раду
23 травень, 22:31
Схожі новини
23 травня на Волині: гортаючи календар 23 травня на Волині: гортаючи календар
23 травень, 00:00
22 травня на Волині: гортаючи календар 22 травня на Волині: гортаючи календар
22 травень, 00:00
21 травня на Волині: гортаючи календар 21 травня на Волині: гортаючи календар
21 травень, 00:00
20 травня на Волині: гортаючи календар 20 травня на Волині: гортаючи календар
20 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували
Сьогодні, 00:25
 0
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку судили чоловіка, який обкрадав храми
23 травень, 23:27
 0
«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО
23 травень, 22:50
 0
Орган, який «кладе» на 45 мільйонів українців, – Ігор Алексєєв про Верховну Раду
23 травень, 22:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿