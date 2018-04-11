Програма «Велодня» в «ПортСity»*





Програма велопробігу:



З 9:00 до 10:00 – реєстрація учасників, вручення пам’ятних сувенірів (парковка ТРЦ)



10:00 – 10:10 – Старт велопробігу (парковка ТРЦ)



З 11:30 - розіграш подарунків за реєстраційними номерами, змагання на паровці ТРЦ. На велолюбителів чекаю сертифікати на розваги та покупки, сувеніри, цінні велоподарунки подарунки та подарунки вд компанії WOG.



13:00 – Змагання з крос-кантрі та змагання з вело орієнтування (місце проведення: Парк імені 900-річчя Луцька, збір учасників – з вул. Ветеранів, 21)



Захід організований спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та Спортивним Клубом «Лучеськ».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже традиційно ТРЦ «ПортCity» кличе усіх любителів активного відпочинку на «Велодень-2019», який відбудеться 26 травня 2019 року біля ТРЦ.Програма велопробігу:З 9:00 до 10:00 – реєстрація учасників, вручення пам’ятних сувенірів (парковка ТРЦ)10:00 – 10:10 – Старт велопробігу (парковка ТРЦ)З 11:30 - розіграш подарунків за реєстраційними номерами, змагання на паровці ТРЦ. На велолюбителів чекаю сертифікати на розваги та покупки, сувеніри, цінні велоподарунки подарунки та подарунки вд компанії WOG.13:00 – Змагання з крос-кантрі та змагання з вело орієнтування (місце проведення: Парк імені 900-річчя Луцька, збір учасників – з вул. Ветеранів, 21)Захід організований спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та Спортивним Клубом «Лучеськ».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію