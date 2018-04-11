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Програма «Велодня» в «ПортСity»*

Програма «Велодня» в «ПортСity»*
Вже традиційно ТРЦ «ПортCity» кличе усіх любителів активного відпочинку на «Велодень-2019», який відбудеться 26 травня 2019 року біля ТРЦ.

Програма велопробігу:

З 9:00 до 10:00 – реєстрація учасників, вручення пам’ятних сувенірів (парковка ТРЦ)

10:00 – 10:10 – Старт велопробігу (парковка ТРЦ)

З 11:30 - розіграш подарунків за реєстраційними номерами, змагання на паровці ТРЦ. На велолюбителів чекаю сертифікати на розваги та покупки, сувеніри, цінні велоподарунки подарунки та подарунки вд компанії WOG.

13:00 – Змагання з крос-кантрі та змагання з вело орієнтування (місце проведення: Парк імені 900-річчя Луцька, збір учасників – з вул. Ветеранів, 21)

Захід організований спільно з Асоціацією Велосипедистів Луцька та Спортивним Клубом «Лучеськ».



Програма «Велодня» в «ПортСity»*

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Теги: Велодень, «ПортСity», Луцьк
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