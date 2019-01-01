У «Промені» відбудеться парад героїв*
Сьогодні, 11:49
26 травня в межах РЦ «Промінь» відбудеться грандіозне святкування дня народження Смугастого Носорога.
Про це повідомляє прес-служба розважального центру.
У рамках масштабного дійства організатори запланували «Парад героїв Долини Смугастого». В розважальному комплексі можна буде зустріти улюблених героїв, розважитись з ними та отримати цікаві подарунки. Серед них Солодка фея, яка проведе надзвичайно смачний майстер-клас, Супергерой, з яким можна буде позмагатись на силу та швидкість, індіанець Навахо, якому необхідно допомогти розгадати головоломку та красунечка Лол, яка загубилась у своїх відображеннях.
Вони зустрічатимуть гостей в неділю, 26 травня з 14:00 до 16:00. Окрім перелічених героїв, в комплексі можна буде зустріти Фею Єдинорогів, Міньйона та героя Лего Ніндзяго. Не обійдеться свято без винуватця події – іменинника Смугастого Носорога.
ДРК «Смугастий носоріг» радо запрошує усіх діток на недільні розваги і підготував безліч сюрпризів. Усі послуги свята будуть безкоштовними.
Додаткова інформація в адміністраторів комплексу, або за телефоном +380 (66) 755 07 57.
Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.
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Про це повідомляє прес-служба розважального центру.
У рамках масштабного дійства організатори запланували «Парад героїв Долини Смугастого». В розважальному комплексі можна буде зустріти улюблених героїв, розважитись з ними та отримати цікаві подарунки. Серед них Солодка фея, яка проведе надзвичайно смачний майстер-клас, Супергерой, з яким можна буде позмагатись на силу та швидкість, індіанець Навахо, якому необхідно допомогти розгадати головоломку та красунечка Лол, яка загубилась у своїх відображеннях.
Вони зустрічатимуть гостей в неділю, 26 травня з 14:00 до 16:00. Окрім перелічених героїв, в комплексі можна буде зустріти Фею Єдинорогів, Міньйона та героя Лего Ніндзяго. Не обійдеться свято без винуватця події – іменинника Смугастого Носорога.
ДРК «Смугастий носоріг» радо запрошує усіх діток на недільні розваги і підготував безліч сюрпризів. Усі послуги свята будуть безкоштовними.
Додаткова інформація в адміністраторів комплексу, або за телефоном +380 (66) 755 07 57.
Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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