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У «Промені» відбудеться парад героїв*

У «Промені» відбудеться парад героїв*
26 травня в межах РЦ «Промінь» відбудеться грандіозне святкування дня народження Смугастого Носорога.

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

У рамках масштабного дійства організатори запланували «Парад героїв Долини Смугастого». В розважальному комплексі можна буде зустріти улюблених героїв, розважитись з ними та отримати цікаві подарунки. Серед них Солодка фея, яка проведе надзвичайно смачний майстер-клас, Супергерой, з яким можна буде позмагатись на силу та швидкість, індіанець Навахо, якому необхідно допомогти розгадати головоломку та красунечка Лол, яка загубилась у своїх відображеннях.

У «Промені» відбудеться парад героїв*
У «Промені» відбудеться парад героїв*
У «Промені» відбудеться парад героїв*


Вони зустрічатимуть гостей в неділю, 26 травня з 14:00 до 16:00. Окрім перелічених героїв, в комплексі можна буде зустріти Фею Єдинорогів, Міньйона та героя Лего Ніндзяго. Не обійдеться свято без винуватця події – іменинника Смугастого Носорога.
ДРК «Смугастий носоріг» радо запрошує усіх діток на недільні розваги і підготував безліч сюрпризів. Усі послуги свята будуть безкоштовними.

Додаткова інформація в адміністраторів комплексу, або за телефоном +380 (66) 755 07 57.

Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.

Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/.

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Теги: РЦ «Промінь», Смугастий Носоріг
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