У «Промені» відбудеться парад героїв*





Про це повідомляє прес-служба розважального центру.



У рамках масштабного дійства організатори запланували «Парад героїв Долини Смугастого». В розважальному комплексі можна буде зустріти улюблених героїв, розважитись з ними та отримати цікаві подарунки. Серед них Солодка фея, яка проведе надзвичайно смачний майстер-клас, Супергерой, з яким можна буде позмагатись на силу та швидкість, індіанець Навахо, якому необхідно допомогти розгадати головоломку та красунечка Лол, яка загубилась у своїх відображеннях.







Вони зустрічатимуть гостей в неділю, 26 травня з 14:00 до 16:00. Окрім перелічених героїв, в комплексі можна буде зустріти Фею Єдинорогів, Міньйона та героя Лего Ніндзяго. Не обійдеться свято без винуватця події – іменинника Смугастого Носорога.

ДРК «Смугастий носоріг» радо запрошує усіх діток на недільні розваги і підготував безліч сюрпризів. Усі послуги свята будуть безкоштовними.



Додаткова інформація в адміністраторів комплексу, або за телефоном +380 (66) 755 07 57.



Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 травня в межах РЦ «Промінь» відбудеться грандіозне святкування дня народження Смугастого Носорога.Про це повідомляє прес-служба розважального центру.У рамках масштабного дійства організатори запланували «Парад героїв Долини Смугастого». В розважальному комплексі можна буде зустріти улюблених героїв, розважитись з ними та отримати цікаві подарунки. Серед них Солодка фея, яка проведе надзвичайно смачний майстер-клас, Супергерой, з яким можна буде позмагатись на силу та швидкість, індіанець Навахо, якому необхідно допомогти розгадати головоломку та красунечка Лол, яка загубилась у своїх відображеннях.Вони зустрічатимуть гостей в неділю, 26 травня з 14:00 до 16:00. Окрім перелічених героїв, в комплексі можна буде зустріти Фею Єдинорогів, Міньйона та героя Лего Ніндзяго. Не обійдеться свято без винуватця події – іменинника Смугастого Носорога.ДРК «Смугастий носоріг» радо запрошує усіх діток на недільні розваги і підготував безліч сюрпризів. Усі послуги свята будуть безкоштовними.Додаткова інформація в адміністраторів комплексу, або за телефоном +380 (66) 755 07 57.Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/

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