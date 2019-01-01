вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян кличуть на «Вишневий фестиваль»

Волинян кличуть на «Вишневий фестиваль»
Вперше на Волині, у Вишнівській громаді відбудеться “Вишневий фестиваль” – велике родинне свято, учасниками якого будуть не тільки волинські художні колективи, а й аматори сцени із інших областей.

“Вас, також, чекають цікаві конкурси та розваги, задушевна музика, автентичні страви з вишнею. Отож запрошуємо і будемо раді бачити Вас у нашій громаді”, – інформують організатори.

Фестиваль відбуватиметься 14 липня, у с. Вишнів, Любомльського району.

Волинян кличуть на «Вишневий фестиваль»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Вишневий фестиваль, Вишнівська ОТГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
Сьогодні, 14:50
Про що говоритиме Ольга Фреймут у Промені*
Сьогодні, 14:27
Волинян кличуть на «Вишневий фестиваль»
Сьогодні, 13:54
Любить навчатись та мріє стати перукарем: просять зробити подарунок доньці волинського Героя
Сьогодні, 13:23
На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Волинська громада розповіла про успіхи та здобутки за 2 роки існування. ВІДЕО Волинська громада розповіла про успіхи та здобутки за 2 роки існування. ВІДЕО
25 травень, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З дітками, собакою та у вишиванках: як лучани провели «Велодень-2019». ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
Про що говоритиме Ольга Фреймут у Промені*
Сьогодні, 14:27
 0
Волинян кличуть на «Вишневий фестиваль»
Сьогодні, 13:54
 0
Любить навчатись та мріє стати перукарем: просять зробити подарунок доньці волинського Героя
Сьогодні, 13:23
 0
На Одещині маршрутка протаранила вантажівку, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿