Волинян кличуть на «Вишневий фестиваль»





“Вас, також, чекають цікаві конкурси та розваги, задушевна музика, автентичні страви з вишнею. Отож запрошуємо і будемо раді бачити Вас у нашій громаді”, – інформують



Фестиваль відбуватиметься 14 липня, у с. Вишнів, Любомльського району.





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