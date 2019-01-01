Волинян кличуть на «Вишневий фестиваль»
Сьогодні, 13:54
Вперше на Волині, у Вишнівській громаді відбудеться “Вишневий фестиваль” – велике родинне свято, учасниками якого будуть не тільки волинські художні колективи, а й аматори сцени із інших областей.
“Вас, також, чекають цікаві конкурси та розваги, задушевна музика, автентичні страви з вишнею. Отож запрошуємо і будемо раді бачити Вас у нашій громаді”, – інформують організатори.
Фестиваль відбуватиметься 14 липня, у с. Вишнів, Любомльського району.
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“Вас, також, чекають цікаві конкурси та розваги, задушевна музика, автентичні страви з вишнею. Отож запрошуємо і будемо раді бачити Вас у нашій громаді”, – інформують організатори.
Фестиваль відбуватиметься 14 липня, у с. Вишнів, Любомльського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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