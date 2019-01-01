вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині побоюються, що після перевірки доведеться забирати у людей гроші за субсидії

На Волині побоюються, що після перевірки доведеться забирати у людей гроші за субсидії
У Ковелі через недосконалу програму автоматичного перепризначення субсидій чиновники перевірять перерахунок.

Про це повідомила 27 травня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальниця управління соціального захисту населення Софія Сагаль, - пише Район.Ковель.

«Минулий тиждень був напружений. Пішло автоматичне перепризначення субсидій. Звичайно, програма недосконала, але реєстри ми здали і зараз будемо прикладати максимум зусиль, щоб їх перевірити, тому що є побоювання, що є переплати. Ну так як недоскональний автоматичний перерахунок. Якщо раніше це не така була велика проблема, бо з комунальними установами це питання можна було відрегулювати, то на сьогоднішній день це треба буде забирати безпосередньо у людей», – мовила Софія Анатоліївна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: субсидії, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому зоопарку вигодовують крихітне їжаченя. ФОТО
Сьогодні, 21:24
Президент Зеленський вперше поїхав на фронт
Сьогодні, 21:09
На Волині побоюються, що після перевірки доведеться забирати у людей гроші за субсидії
Сьогодні, 20:50
Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 20:31
Схожі новини
Чверть усіх волинських сімей отримувала субсидії у лютому Чверть усіх волинських сімей отримувала субсидії у лютому
26 березень, 12:37
Монетизація субсидій: у перший день українцям виплатили 350 мільйонів гривень Монетизація субсидій: у перший день українцям виплатили 350 мільйонів гривень
13 березень, 19:43
Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима Від сьогодні «Ощадбанк» почав видавати субсидії грошима
12 березень, 10:15
Скільки волинських сімей отримали субсидії у січні Скільки волинських сімей отримали субсидії у січні
22 лютий, 17:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому зоопарку вигодовують крихітне їжаченя. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
Президент Зеленський вперше поїхав на фронт
Сьогодні, 21:09
 0
На Волині побоюються, що після перевірки доведеться забирати у людей гроші за субсидії
Сьогодні, 20:50
 0
Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Волинська збірна перемогла на «Кубку Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 20:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿