На Волині побоюються, що після перевірки доведеться забирати у людей гроші за субсидії
Сьогодні, 20:50
У Ковелі через недосконалу програму автоматичного перепризначення субсидій чиновники перевірять перерахунок.
Про це повідомила 27 травня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальниця управління соціального захисту населення Софія Сагаль, - пише Район.Ковель.
«Минулий тиждень був напружений. Пішло автоматичне перепризначення субсидій. Звичайно, програма недосконала, але реєстри ми здали і зараз будемо прикладати максимум зусиль, щоб їх перевірити, тому що є побоювання, що є переплати. Ну так як недоскональний автоматичний перерахунок. Якщо раніше це не така була велика проблема, бо з комунальними установами це питання можна було відрегулювати, то на сьогоднішній день це треба буде забирати безпосередньо у людей», – мовила Софія Анатоліївна.
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Про це повідомила 27 травня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальниця управління соціального захисту населення Софія Сагаль, - пише Район.Ковель.
«Минулий тиждень був напружений. Пішло автоматичне перепризначення субсидій. Звичайно, програма недосконала, але реєстри ми здали і зараз будемо прикладати максимум зусиль, щоб їх перевірити, тому що є побоювання, що є переплати. Ну так як недоскональний автоматичний перерахунок. Якщо раніше це не така була велика проблема, бо з комунальними установами це питання можна було відрегулювати, то на сьогоднішній день це треба буде забирати безпосередньо у людей», – мовила Софія Анатоліївна.
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