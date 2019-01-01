На Волині побоюються, що після перевірки доведеться забирати у людей гроші за субсидії





Про це повідомила 27 травня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальниця управління соціального захисту населення Софія Сагаль, - пише



«Минулий тиждень був напружений. Пішло автоматичне перепризначення субсидій. Звичайно, програма недосконала, але реєстри ми здали і зараз будемо прикладати максимум зусиль, щоб їх перевірити, тому що є побоювання, що є переплати. Ну так як недоскональний автоматичний перерахунок. Якщо раніше це не така була велика проблема, бо з комунальними установами це питання можна було відрегулювати, то на сьогоднішній день це треба буде забирати безпосередньо у людей», – мовила Софія Анатоліївна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі через недосконалу програму автоматичного перепризначення субсидій чиновники перевірять перерахунок.Про це повідомила 27 травня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальниця управління соціального захисту населення, - пише Район.Ковель. «Минулий тиждень був напружений. Пішло автоматичне перепризначення субсидій. Звичайно, програма недосконала, але реєстри ми здали і зараз будемо прикладати максимум зусиль, щоб їх перевірити, тому що є побоювання, що є переплати. Ну так як недоскональний автоматичний перерахунок. Якщо раніше це не така була велика проблема, бо з комунальними установами це питання можна було відрегулювати, то на сьогоднішній день це треба буде забирати безпосередньо у людей», – мовила Софія Анатоліївна.

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