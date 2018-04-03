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У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*

У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*
25 травня в кінотеатрі PremierCity відбувся допрем'єрний показ мультфільму «Секрети домашніх тварин 2».

Усіх маленьких та великих глядачів PremierCity пригощав солодощами, розважав тематичними майстер-класами та дарував подарунки.

Мультфільм «Секрети домашніх тварин 2» – це продовження однойменного фільму, що вийшов у 2016 році. Пес Макс та його друзі живуть звичним життям – чекають на своїх господарів, поки ті ходять на роботу та навчання.
Тож усіх чекають в кінотеатрі PremierCity.

Квитки: https://premiercity.com.ua/sekreti-domashnih-tvarin-2-the-secret-life-of-pets-2-7599/

У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*
У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*
У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*
У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*
У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*
У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*
У кінотеатрі «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ мультфільму про домашніх тварин*

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Теги: PremierCity, мультфільм
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