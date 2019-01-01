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У Луцьку школярі відсвяткували останній дзвоник в тролейбусі. ВІДЕО

У Луцьку школярі відсвяткували останній дзвоник в тролейбусі. ВІДЕО
Тисяча учнів зібралася на свято останнього дзвоника у Луцькому навчально-виховному комплексі №10. Однак учні одного з класу організували цікаву екскурсію тролейбусом.

Після свята останнього дзвоника четвертокласники школи №10 прикрасили транспорт плакатами і кульками. Екскурсію містом на тролейбусі дорослі замовили дітям батьки. Ідею запропонувала мама Наталія Бочарова, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

«Буде сюрприз, ніхто про це не знає, ні діти, ні вчителька, ні батьки. Стараємося. Тут їхні усі фотографії, прикрашаємо наш святковий тролейбус»! - розповіла Наталія Бочарова.

«Це остання наша екскурсія із дітками четвертого класу по місту, тому що усі розходиться, діти ідуть і в іншу школу, і в інші класи», - продовжила мама Любов Трофимук.

За кілька хвилин до тролейбуса підходять діти. У класі 28 учнів.

Однокласники Данило Коник та Іван Чайковський кажуть, що друзі, тому не хотіли б навчатися у різних класах: «Ми закінчили 4-й клас, початкову школу, якщо точніше. Він перейде в іншу школу, я не знаю, де він буде, а я в математичний іду».

Назар Повзун, учень 4-А класу: «Мені дуже сподобалося, я чесно не мав такої можливості їздити у громадському транспорті зі своїми однокласниками. Я люблю подорожувати своїм класом, але це востаннє, бо ми розходимося».

Вікторія Новак, мама: «Дітки зараз пишуть бажання і ми ці бажання відпускатимемо у небо, щоб вони здійснилися! Так як у нас тролейбус, який іде у майбутнє, то ми пишемо бажання і хочемо, щоб вони обов’язково здійснилися!».

Під час екскурсії у тролейбус зайшов поліцейський Микола Степюк. Каже: хотів з’ясувати, чому тролейбус використовується не за призначенням: «Хто відповідальний за дітей? Надія Іванівна відповідальна. Що будемо складати протокол, напевно? Звичайно. А як ви кажете вас звуть? Надія Іванівна, то ви певно найкраща вчителька?

Замість протоколу поліцейський вручив учительці грамоту від батьків. Класна керівничка Надія Шевчук розповіла: на якусь мить захвилювалася.

Надія Шевчук, класний керівник 4-А класу: «Кожен із нас боїться міліції. Від цих батьків я чекала усього, але не такого. Дуже приємно, дуже радісно!

Микола Степюк, старший солдат управління поліції охорони: «Уперше, що я працюю бачу таке, щоб тролейбус так замовили. Це вперше у моїй практиці».

На зупинці біля центрального входу у парк діти вийшли і запустили кульки з побажаннями у небо.


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Теги: останній дзвінок, школа
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