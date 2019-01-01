У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
У Луцьку сталася аварія за участю авто патрульної поліції та Audi.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 16 години 27 травня на вулиці Рівненській, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, патрульні, рухаючись вулицею Рівненською, не доїжджаючи до кільця, увімкнули сирену і намагалися здійснити розворот.
У цей момент і сталося зіткнення з легковиком Audi A6.
Удар прийшовся у передню праву частину легковика, де сиділа пасажирка. Жінка від госпіталізації відмовилася.
Автомобілі отримали механічні ушкодження.
Зі слів очевидців, патрульні не викликали колег, а самостійно оформляли протокол аварії.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 16 години 27 травня на вулиці Рівненській, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, патрульні, рухаючись вулицею Рівненською, не доїжджаючи до кільця, увімкнули сирену і намагалися здійснити розворот.
У цей момент і сталося зіткнення з легковиком Audi A6.
Удар прийшовся у передню праву частину легковика, де сиділа пасажирка. Жінка від госпіталізації відмовилася.
Автомобілі отримали механічні ушкодження.
Зі слів очевидців, патрульні не викликали колег, а самостійно оформляли протокол аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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