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У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку сталася аварія за участю авто патрульної поліції та Audi.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 16 години 27 травня на вулиці Рівненській, - пишуть Волинські новини.

Як повідомили очевидці, патрульні, рухаючись вулицею Рівненською, не доїжджаючи до кільця, увімкнули сирену і намагалися здійснити розворот.

У цей момент і сталося зіткнення з легковиком Audi A6.

Удар прийшовся у передню праву частину легковика, де сиділа пасажирка. Жінка від госпіталізації відмовилася.

Автомобілі отримали механічні ушкодження.

Зі слів очевидців, патрульні не викликали колег, а самостійно оформляли протокол аварії.



У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: патрульні, авто, аварія
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