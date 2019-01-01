У Луцьку авто патрульної поліції зіткнулось з Audi. ФОТО. ВІДЕО





Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 16 години 27 травня на вулиці Рівненській, - пишуть



Як повідомили очевидці, патрульні, рухаючись вулицею Рівненською, не доїжджаючи до кільця, увімкнули сирену і намагалися здійснити розворот.



У цей момент і сталося зіткнення з легковиком Audi A6.



Удар прийшовся у передню праву частину легковика, де сиділа пасажирка. Жінка від госпіталізації відмовилася.



Автомобілі отримали механічні ушкодження.



Зі слів очевидців, патрульні не викликали колег, а самостійно оформляли протокол аварії.









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