В Італії молода українка скоїла самогубство
Сьогодні, 18:00
У суботу, 25 травня, в Італії 34-річна українка скоїла самогубство, кинувшись із мосту.
Про це повідомляє Вголос з посиланням на «Shocked.news».
Українка впала з висоти 25-ти метрів. Її ще живою терміново доставили до лікарні від автостради А3 через Реджі-ді-Портічі, на кордоні з Сан-Джованні-а-Тедуччо. Однак вона померла.
За словами свідків трагедії, українка приїхала на міст сама та стрибнула з висоти 25-ти метрів. Тіло знайшли в обгородженій місцевості.
У її сумці знайшли особисті речі та паспорт. Записки, у якій б жінка повідомляла про причини такого вчинку, не знайшли.
Розглядають версію, що причиною трагедії стали проблеми в особистому житті жінки.
Триває розслідування інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Вголос з посиланням на «Shocked.news».
Українка впала з висоти 25-ти метрів. Її ще живою терміново доставили до лікарні від автостради А3 через Реджі-ді-Портічі, на кордоні з Сан-Джованні-а-Тедуччо. Однак вона померла.
За словами свідків трагедії, українка приїхала на міст сама та стрибнула з висоти 25-ти метрів. Тіло знайшли в обгородженій місцевості.
У її сумці знайшли особисті речі та паспорт. Записки, у якій б жінка повідомляла про причини такого вчинку, не знайшли.
Розглядають версію, що причиною трагедії стали проблеми в особистому житті жінки.
Триває розслідування інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
З «проєктом», але без «индика»: опублікували повний текст нового українського правопису
Сьогодні, 18:35
В Італії молода українка скоїла самогубство
Сьогодні, 18:00
Луцьк отримав 3 мільйони на ремонт доріг
Сьогодні, 17:50
На новому пішохідному мосту в Києві тріснуло вже третє скло
Сьогодні, 17:40