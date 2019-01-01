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В Італії молода українка скоїла самогубство

В Італії молода українка скоїла самогубство
У суботу, 25 травня, в Італії 34-річна українка скоїла самогубство, кинувшись із мосту.

Про це повідомляє Вголос з посиланням на «Shocked.news».

Українка впала з висоти 25-ти метрів. Її ще живою терміново доставили до лікарні від автостради А3 через Реджі-ді-Портічі, на кордоні з Сан-Джованні-а-Тедуччо. Однак вона померла.

За словами свідків трагедії, українка приїхала на міст сама та стрибнула з висоти 25-ти метрів. Тіло знайшли в обгородженій місцевості.

У її сумці знайшли особисті речі та паспорт. Записки, у якій б жінка повідомляла про причини такого вчинку, не знайшли.

Розглядають версію, що причиною трагедії стали проблеми в особистому житті жінки.

Триває розслідування інциденту.

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Теги: Італія, українка
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