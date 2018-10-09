Лучани «обривали телефони» мерії через перебої з водою
Сьогодні, 08:43
З 13 по 26 травня в групу оперативного реагування Луцькради «15-80» надійшла майже тисяча звернень.
Про це 28 травня під час оперативної наради розповіла директор Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як.
Так, за її словами, 142 дзвінки стосувалися роботи КП «Луцькводоканал». Така велика кількість звернень пов’язана з перебоями холодного водопостачання в правобережній частині міста в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на каналізаційно-насосній станції №5 на вулиці Карпенка-Карого та заміною аварійної ділянки водогону відрізку на вулиці Карпенка-Карого – Рівненська.
До слова, за звітний період найбільша кількість скарг надійшла саме щодо роботи КП «Луцькводоканал».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 28 травня під час оперативної наради розповіла директор Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як.
Так, за її словами, 142 дзвінки стосувалися роботи КП «Луцькводоканал». Така велика кількість звернень пов’язана з перебоями холодного водопостачання в правобережній частині міста в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на каналізаційно-насосній станції №5 на вулиці Карпенка-Карого та заміною аварійної ділянки водогону відрізку на вулиці Карпенка-Карого – Рівненська.
До слова, за звітний період найбільша кількість скарг надійшла саме щодо роботи КП «Луцькводоканал».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучани просять знищити небезпечну рослину на території міста
Сьогодні, 08:57
Завтра у Луцьку почнуть ремонтувати Набережну
Сьогодні, 08:51
Лучани «обривали телефони» мерії через перебої з водою
Сьогодні, 08:43
У Луцькраді посмертно нагородили Героя Андрія Єлістратова
Сьогодні, 08:38