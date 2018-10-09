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Лучани «обривали телефони» мерії через перебої з водою

Лучани «обривали телефони» мерії через перебої з водою
З 13 по 26 травня в групу оперативного реагування Луцькради «15-80» надійшла майже тисяча звернень.

Про це 28 травня під час оперативної наради розповіла директор Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як.

Так, за її словами, 142 дзвінки стосувалися роботи КП «Луцькводоканал». Така велика кількість звернень пов’язана з перебоями холодного водопостачання в правобережній частині міста в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на каналізаційно-насосній станції №5 на вулиці Карпенка-Карого та заміною аварійної ділянки водогону відрізку на вулиці Карпенка-Карого – Рівненська.

До слова, за звітний період найбільша кількість скарг надійшла саме щодо роботи КП «Луцькводоканал».

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Теги: Луцьк, вода, проблема
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