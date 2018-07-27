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Поблизу луцької школи – чагарники борщівника. ФОТО

Поблизу луцької школи – чагарники борщівника. ФОТО
У Луцьку поблизу школи №20 розрісся борщівник.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради Микола Романюк.

«Проблеми із борщівником кожен рік дуже актуальні! Вже незабаром його цвітіння. Ось така небезпека його росту за школою 20 на ДПЗ. Потрібна комплексна робота по його знищенню!» – пише лучанин.

Депутат зазначив, що ЖКГ не помічають проблеми.

«Будемо готувати звернення щодо вирішення даного питання», – йдеться у дописі.
Поблизу луцької школи – чагарники борщівника. ФОТО
Поблизу луцької школи – чагарники борщівника. ФОТО
Поблизу луцької школи – чагарники борщівника. ФОТО

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Теги: борщівник, Луцьк
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