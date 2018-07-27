Поблизу луцької школи – чагарники борщівника. ФОТО

У Луцьку поблизу школи №20 розрісся борщівник.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Луцькради«Проблеми із борщівником кожен рік дуже актуальні! Вже незабаром його цвітіння. Ось така небезпека його росту за школою 20 на ДПЗ. Потрібна комплексна робота по його знищенню!» – пише лучанин.Депутат зазначив, що ЖКГ не помічають проблеми.«Будемо готувати звернення щодо вирішення даного питання», – йдеться у дописі.