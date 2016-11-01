На Волині «на гарячому» зловили браконьєрів





Про це Андрій Неридько.



За його словами, 25 травня під час рибоохоронного рейду спільно з працівниками поліції о 20 годині 30 хвилин на річці Турія поблизу села Тойкут виявили групу людей, які незаконно ловили рибу волоком – рибальською сіткою.



«Серед «любителів рибки» виявився відомий місцевий пилорамник Віктор Семенюк та працівники з пилорами Микола Павляшик, Сергій Пославський, Дмитро Кухарьков. Рейдова бригада зафіксувала при огляді у причепі автомобіля «Фольксваген» (з литовською реєстрацією) мокрий волок. Побачивши наближення поліції, пилорамники встигли рибу скинути у річку, аби приховати докази», – говорить Андрій Неридько.



На даних громадян склали адмінпротоколи. Матеріали будуть передані до суду.



Згідно ст. 85 ч. 4, грубе порушення правил рибальства тягне за собою накладення штрафів: на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн.) і на посадових осіб – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн.) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля села Тойкут Ковельського району працівники приватної пилорами незаконно ловили рибу.Про це Район.Ковель розповів старший державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля, депутат Ковельської міської радиЗа його словами, 25 травня під час рибоохоронного рейду спільно з працівниками поліції о 20 годині 30 хвилин на річці Турія поблизу села Тойкут виявили групу людей, які незаконно ловили рибу волоком – рибальською сіткою.«Серед «любителів рибки» виявився відомий місцевий пилорамникта працівники з пилорами. Рейдова бригада зафіксувала при огляді у причепі автомобіля «Фольксваген» (з литовською реєстрацією) мокрий волок. Побачивши наближення поліції, пилорамники встигли рибу скинути у річку, аби приховати докази», – говорить Андрій Неридько.На даних громадян склали адмінпротоколи. Матеріали будуть передані до суду.Згідно ст. 85 ч. 4, грубе порушення правил рибальства тягне за собою накладення штрафів: на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн.) і на посадових осіб – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн.) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.

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