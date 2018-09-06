Волиняни – найбільші ласуни в Україні

Жителі Волинської, Житомирської, Рівненської та Чернігівської областей найбільше серед усіх тратять грошей на хліб іцукерки.Про це пояснив у Facebook голова Асоціації постачальників торговельних мережА от затрати на рибу найбільші серед жителів Луцька, Житомира, Рівного та Чернігова та складають 3,5%. А от у Карпатському економічному регіоні вони найменші. Галичани, закарпатці, івано-франківці та буковинці віддають за це 2,5% заробленого щомісяця.Видатки киян на молочні продукти найбільші серед українців – 7,5% місячного доходу. А у Волинській, Житомирській, Рівненський та Чернігівській областях, до молока та продуктів із нього ставляться стриманіше, віддаючи за це найменше серед інших регіонів, а саме трохи більше 5% загальних витрат.На овочі найбільше витрачаються жителі Півдня України, а саме на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. На це в них йде майже 4,5% загальних місячних видатків. А от жителі Полісся витрачають на це більше ніж в два рази менше, а саме 2,1%.У Волинській, Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях живуть найбільші любителі солодощів, віддаючи за цукор, цукерки та кондитерські вироби майже 4,5% від заробленого. А це значно більше, ніж вони віддають за всі види овочів.На усе інше, окрім продуктів, середньостатистична українська родина тратить 55% заробленого.