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Волиняни – найбільші ласуни в Україні

Волиняни – найбільші ласуни в Україні
Жителі Волинської, Житомирської, Рівненської та Чернігівської областей найбільше серед усіх тратять грошей на хліб і
цукерки.

Про це пояснив у Facebook голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

А от затрати на рибу найбільші серед жителів Луцька, Житомира, Рівного та Чернігова та складають 3,5%. А от у Карпатському економічному регіоні вони найменші. Галичани, закарпатці, івано-франківці та буковинці віддають за це 2,5% заробленого щомісяця.

Видатки киян на молочні продукти найбільші серед українців – 7,5% місячного доходу. А у Волинській, Житомирській, Рівненський та Чернігівській областях, до молока та продуктів із нього ставляться стриманіше, віддаючи за це найменше серед інших регіонів, а саме трохи більше 5% загальних витрат.

На овочі найбільше витрачаються жителі Півдня України, а саме на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. На це в них йде майже 4,5% загальних місячних видатків. А от жителі Полісся витрачають на це більше ніж в два рази менше, а саме 2,1%.

У Волинській, Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях живуть найбільші любителі солодощів, віддаючи за цукор, цукерки та кондитерські вироби майже 4,5% від заробленого. А це значно більше, ніж вони віддають за всі види овочів.

На усе інше, окрім продуктів, середньостатистична українська родина тратить 55% заробленого.


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Теги: витрати
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