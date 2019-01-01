Велике інтерв’ю з мером файного міста Тернополя. АНОНС

В той час, коли українці обрали нового Президента, лучани вже більше двох років живуть без міського голови.Команда «Протилежного Погляду» продовжує спецпроект - серію інтерв’ю із мерами успішними міст України, аби на прикладі їхньої роботи та їхнього розвитку показати лучанам, як багато втрачає наше рідне місто.Для чого місту взагалі потрібен очільник дивіться у великому інтерв’ю із найвідповідальнішим мером України – міським головою Тернополя30 травня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!