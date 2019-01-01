Велике інтерв’ю з мером файного міста Тернополя. АНОНС
Сьогодні, 20:00
В той час, коли українці обрали нового Президента, лучани вже більше двох років живуть без міського голови.
Команда «Протилежного Погляду» продовжує спецпроект - серію інтерв’ю із мерами успішними міст України, аби на прикладі їхньої роботи та їхнього розвитку показати лучанам, як багато втрачає наше рідне місто.
Для чого місту взагалі потрібен очільник дивіться у великому інтерв’ю із найвідповідальнішим мером України – міським головою Тернополя Сергієм Надалом 30 травня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!
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Команда «Протилежного Погляду» продовжує спецпроект - серію інтерв’ю із мерами успішними міст України, аби на прикладі їхньої роботи та їхнього розвитку показати лучанам, як багато втрачає наше рідне місто.
Для чого місту взагалі потрібен очільник дивіться у великому інтерв’ю із найвідповідальнішим мером України – міським головою Тернополя Сергієм Надалом 30 травня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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