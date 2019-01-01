Почали ремонт дороги у Луцьку, у вибоїни якої активісти висадили квіти

лучани в ямах і вибоїнах висадили квіти, розпочали ремонтувати 29 травня. Загалом цю ділянку дороги відремонтують цього літа.



Йдеться про проїзну ділянку автошляху від кільця на Шевченка до повороту на вулицю Яровиця, повідомляє



О 10-й ранку 29 травня спецтехніка та працівники розпочали ремонтні роботи дороги поблизу кільця на вулиці Шевченка.



"Якщо на цей старий асфальт покласти асфальт, то він не буде триматися. Верхній шар 5 см ми знімаємо, потім вимітаєм, проливаєм емульсією і тоді новий асфальт кладемо", - розповів Іван Хомич, який ремонтує дорогу.



Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась розповів, що кошторисна вартість робіт становить майже 3 мільйони гривень.



"Я також водій, також їжджу і буду радий їздити нормальними дорогами. Зношується дорога, бо дуже багато машин. Багато машин з перегрузами. Вона ж йде як об'їзна. Фірма дає гарантію, що якщо на асфальті якісь недоліки, то ліквідовує їх за власний кошт"? - каже виконроб Сергій Яремчук.



Щодо іншої частини дороги на вулиці Набережній, то тендер на визначення фіри, яка її ремонтуватиме, поки не відбувся.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частину вулиці Набережної, на якій два дні тому, розпочали ремонтувати 29 травня. Загалом цю ділянку дороги відремонтують цього літа.Йдеться про проїзну ділянку автошляху від кільця на Шевченка до повороту на вулицю Яровиця, повідомляє Суспільне Волині О 10-й ранку 29 травня спецтехніка та працівники розпочали ремонтні роботи дороги поблизу кільця на вулиці Шевченка."Якщо на цей старий асфальт покласти асфальт, то він не буде триматися. Верхній шар 5 см ми знімаємо, потім вимітаєм, проливаєм емульсією і тоді новий асфальт кладемо", - розповів, який ремонтує дорогу.Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радирозповів, що кошторисна вартість робіт становить майже 3 мільйони гривень."Я також водій, також їжджу і буду радий їздити нормальними дорогами. Зношується дорога, бо дуже багато машин. Багато машин з перегрузами. Вона ж йде як об'їзна. Фірма дає гарантію, що якщо на асфальті якісь недоліки, то ліквідовує їх за власний кошт"? - каже виконроб Сергій Яремчук.Щодо іншої частини дороги на вулиці Набережній, то тендер на визначення фіри, яка її ремонтуватиме, поки не відбувся.

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