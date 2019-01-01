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Підозрюваний у звірячому вбивстві сина селищного голови з Волині розповів про напад. ВІДЕО

Підозрюваний у звірячому вбивстві сина селищного голови з Волині розповів про напад. ВІДЕО
Відбувся суд над підозрюваним у вбивстві Артема Іуса, сина локачинського селищного голови з Волині Богдана Іуса.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Олександр Барабошко.

На опублікованому відео один із підозрюваних у жахливому нападі на Артема — Андрій Дудка.

У суді хлопець розповідає, що не переховувся на Волині, оскільки перебував тут на школі вишколу, де проводились навчання під егідою патріотично-національого виховання, де він виконував функції інструктора.

"Я не хотів умисно нанести йому смертельні поранення. Це була самооборона. Адже, на мою думку, тоді мені була загроза мого життя і здров'я. Так як потерплий на мене напав, я був у шоковому стані. Бив він лише в голову. У мене були побоювання, що після цього інциденту я залишусь інвалідом або помру. Наносив я удари і це доведено, що не смертельні, лише в зону сідниць та стегна, щоб не пошкодити життєво важливі органи. І лише з цілюю самозахисту, аби вийти з цієї ситуації", - розповів Андрій Дудка.

Дудку відправили в СІЗО без права застави.

Олександр Барабошко запевняє, що батько Андрія Дудки працював в правоохоронних органах.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень.

Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.

За життя Артема боролись медики столичної лікарні.



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Теги: Богдан Іус, поранення, син, помер
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Коментарі 1
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