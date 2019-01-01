Підозрюваний у звірячому вбивстві сина селищного голови з Волині розповів про напад. ВІДЕО
Сьогодні, 17:53
Відбувся суд над підозрюваним у вбивстві Артема Іуса, сина локачинського селищного голови з Волині Богдана Іуса.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Олександр Барабошко.
На опублікованому відео один із підозрюваних у жахливому нападі на Артема — Андрій Дудка.
У суді хлопець розповідає, що не переховувся на Волині, оскільки перебував тут на школі вишколу, де проводились навчання під егідою патріотично-національого виховання, де він виконував функції інструктора.
"Я не хотів умисно нанести йому смертельні поранення. Це була самооборона. Адже, на мою думку, тоді мені була загроза мого життя і здров'я. Так як потерплий на мене напав, я був у шоковому стані. Бив він лише в голову. У мене були побоювання, що після цього інциденту я залишусь інвалідом або помру. Наносив я удари і це доведено, що не смертельні, лише в зону сідниць та стегна, щоб не пошкодити життєво важливі органи. І лише з цілюю самозахисту, аби вийти з цієї ситуації", - розповів Андрій Дудка.
Дудку відправили в СІЗО без права застави.
Олександр Барабошко запевняє, що батько Андрія Дудки працював в правоохоронних органах.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень.
Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.
За життя Артема боролись медики столичної лікарні.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав Олександр Барабошко.
На опублікованому відео один із підозрюваних у жахливому нападі на Артема — Андрій Дудка.
У суді хлопець розповідає, що не переховувся на Волині, оскільки перебував тут на школі вишколу, де проводились навчання під егідою патріотично-національого виховання, де він виконував функції інструктора.
"Я не хотів умисно нанести йому смертельні поранення. Це була самооборона. Адже, на мою думку, тоді мені була загроза мого життя і здров'я. Так як потерплий на мене напав, я був у шоковому стані. Бив він лише в голову. У мене були побоювання, що після цього інциденту я залишусь інвалідом або помру. Наносив я удари і це доведено, що не смертельні, лише в зону сідниць та стегна, щоб не пошкодити життєво важливі органи. І лише з цілюю самозахисту, аби вийти з цієї ситуації", - розповів Андрій Дудка.
Дудку відправили в СІЗО без права застави.
Олександр Барабошко запевняє, що батько Андрія Дудки працював в правоохоронних органах.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень.
Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.
За життя Артема боролись медики столичної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
перебування в жодній організації не додає людині мізків. Її ідеологія (вона може бути будь-яка) може лише розкрити в особі той потенціал, яким її наділила природа. І якщо ти, особо, муд@к, то ти і є муд@к і участь в громадському, політичному та соціальному житті буде розкривати в тобі лише потенціал муд@ка, як не крути!
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