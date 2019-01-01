Підозрюваний у звірячому вбивстві сина селищного голови з Волині розповів про напад. ВІДЕО

Артема Іуса, сина локачинського селищного голови з Волині Богдана Іуса.



Про це на своїй сторінці у facebook написав Олександр Барабошко.



На опублікованому відео один із підозрюваних у жахливому нападі на Артема — Андрій Дудка.



У суді хлопець розповідає, що не переховувся на Волині, оскільки перебував тут на школі вишколу, де проводились навчання під егідою патріотично-національого виховання, де він виконував функції інструктора.



"Я не хотів умисно нанести йому смертельні поранення. Це була самооборона. Адже, на мою думку, тоді мені була загроза мого життя і здров'я. Так як потерплий на мене напав, я був у шоковому стані. Бив він лише в голову. У мене були побоювання, що після цього інциденту я залишусь інвалідом або помру. Наносив я удари і це доведено, що не смертельні, лише в зону сідниць та стегна, щоб не пошкодити життєво важливі органи. І лише з цілюю самозахисту, аби вийти з цієї ситуації", - розповів Андрій Дудка.



Дудку відправили в СІЗО без права застави.



Олександр Барабошко запевняє, що батько Андрія Дудки працював в правоохоронних органах.



Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та



Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.



За життя Артема







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбувся суд над підозрюваним у вбивстві , сина локачинського селищного голови з ВолиніПро це на своїй сторінці у facebook написавНа опублікованому відео один із підозрюваних у жахливому нападі на Артема —У суді хлопець розповідає, що не переховувся на Волині, оскільки перебував тут на школі вишколу, де проводились навчання під егідою патріотично-національого виховання, де він виконував функції інструктора."Я не хотів умисно нанести йому смертельні поранення. Це була самооборона. Адже, на мою думку, тоді мені була загроза мого життя і здров'я. Так як потерплий на мене напав, я був у шоковому стані. Бив він лише в голову. У мене були побоювання, що після цього інциденту я залишусь інвалідом або помру. Наносив я удари і це доведено, що не смертельні, лише в зону сідниць та стегна, щоб не пошкодити життєво важливі органи. І лише з цілюю самозахисту, аби вийти з цієї ситуації", - розповів Андрій Дудка.Дудку відправили в СІЗО без права застави.Олександр Барабошко запевняє, що батько Андрія Дудки працював в правоохоронних органах.Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.За життя Артема боролись медики столичної лікарні

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