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Всього 245 грамів: у США вижила найменша новонароджена дитина у світі. ВІДЕО

Всього 245 грамів: у США вижила найменша новонароджена дитина у світі. ВІДЕО
Американські лікарі допомогли вижити дитині, яка при народженні важила усього 245 грамів.

Про це повідомляє The Sun.

“Дитина-диво, яка вважається найменшою у світі серед новонароджених з вагою у 245 грамів, вижила попри те, що її батьків застерегли, що вона проживе лише годину“,- йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Sun, дівчинка Сейбі народилася у грудні в лікарні в американському місті Сан-Дієго. Тоді вона важила майже як звичайне яблуко.

Зазначається, що народження сталося на 23 тижні й 3 дні вагітності матері.

Тоді лікарі повідомили батькам, що дівчинка не проживе й години. Однак вони відмовилися вірити словам медиками.

Як зауважила матір Сейбі, після народження минала година, дві, день, а дівчинка продовжувала жити.

За даними британської газети, уже минуло 5 місяців, і дівчинка вже важить 2,27 кг.


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Теги: дитина, недоношена, пологи, немовля
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