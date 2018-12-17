Всього 245 грамів: у США вижила найменша новонароджена дитина у світі. ВІДЕО





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“Дитина-диво, яка вважається найменшою у світі серед новонароджених з вагою у 245 грамів, вижила попри те, що її батьків застерегли, що вона проживе лише годину“,- йдеться у повідомленні.



Як повідомляє The Sun, дівчинка Сейбі народилася у грудні в лікарні в американському місті Сан-Дієго. Тоді вона важила майже як звичайне яблуко.



Зазначається, що народження сталося на 23 тижні й 3 дні вагітності матері.



Тоді лікарі повідомили батькам, що дівчинка не проживе й години. Однак вони відмовилися вірити словам медиками.



Як зауважила матір Сейбі, після народження минала година, дві, день, а дівчинка продовжувала жити.



За даними британської газети, уже минуло 5 місяців, і дівчинка вже важить 2,27 кг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американські лікарі допомогли вижити дитині, яка при народженні важила усього 245 грамів.Про це повідомляє The Sun “Дитина-диво, яка вважається найменшою у світі серед новонароджених з вагою у 245 грамів, вижила попри те, що її батьків застерегли, що вона проживе лише годину“,- йдеться у повідомленні.Як повідомляє The Sun, дівчинканародилася у грудні в лікарні в американському місті Сан-Дієго. Тоді вона важила майже як звичайне яблуко.Зазначається, що народження сталося на 23 тижні й 3 дні вагітності матері.Тоді лікарі повідомили батькам, що дівчинка не проживе й години. Однак вони відмовилися вірити словам медиками.Як зауважила матір Сейбі, після народження минала година, дві, день, а дівчинка продовжувала жити.За даними британської газети, уже минуло 5 місяців, і дівчинка вже важить 2,27 кг.

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