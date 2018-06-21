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На Волині – велика загроза затоплення угідь і будівель

На Волині – велика загроза затоплення угідь і будівель
На Волині підвищення рівнів води на водоймах загрожує затопленням сільськогосподарських угідь на великих площах та підтопленням будівель.

Про це інформує прес-служба ДСНС України.

Так, 31 травня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікують продовження поступового підйому рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м.

Відтак, буде подальше затоплення заплавних територій та сільськогосподарських угідь на великих площах.

"на рiчках басейну Прип’яті на 0.1-0.5 м, зберігається можливість подальшого затоплення заплав, с/г угідь; у Любешiвському р-ні Волинської обл. - початкового затоплення господарських споруд в ряді сільських населених пунктів", - йдеться у повдомлені.


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Теги: затоплення, вода
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