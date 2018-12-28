Квадрокоптери і макети зброї: у центрі Луцька поліцейські влаштували дітям свято

у Луцьку на Театральному Майдані до Міжнародного дня захисту дітей поліцейські влаштували свято. Розповіли дітям про особливості своєї професії, показали спецтехніку, макети різноманітної зброї, продемонстрували роботу квадрокоптера.Правоохоронці ознайомили гостей свята, зокрема, з діяльність вибухотехнічного відділу, кінологічного центру, а також роти поліції особливого призначення, спецпідрозділу «КОРД», - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські нагадали школярам та їх батькам основні правила безпеки під час літніх канікул.«Діти потребують постійної нашої турботи та уваги. Не залишайте їх без нагляду. Передовсім, особливу увагу потрібно звернути на безпеку дітей під час відпочинку біля водойм та дотримання правил безпеки дорожнього руху», - зазначив під час свята Володимир Солоненко, начальник управління превентивної діяльності поліції Волині.На заході також виступили заступник начальника Головного управління Національної поліції в області, начальник сектору ювенальної превенції поліції областіта голова обласної профспілкової організаціїЗавершилися святкові заходи флешмобом та конкурсом дитячого малюнку на асфальті.