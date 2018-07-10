На Волині просто з-під міської ради вкрали велосипед





Про це пише



Про зникнення велосипеда заявив 41-річний житель міста. Чоловік причепив велосипед металевим тросом та залишив.



Сума завданих збитків склала 2 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го травня між 11 та 12 годинами невідомі викрали велосипед, який був залишений біля приміщення Володимир-Волинської міської ради.Про це пише БУГ Про зникнення велосипеда заявив 41-річний житель міста. Чоловік причепив велосипед металевим тросом та залишив.Сума завданих збитків склала 2 тисячі гривень.

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