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На Волині просто з-під міської ради вкрали велосипед

На Волині просто з-під міської ради вкрали велосипед
30-го травня між 11 та 12 годинами невідомі викрали велосипед, який був залишений біля приміщення Володимир-Волинської міської ради.

Про це пише БУГ.

Про зникнення велосипеда заявив 41-річний житель міста. Чоловік причепив велосипед металевим тросом та залишив.

Сума завданих збитків склала 2 тисячі гривень.

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Теги: велосипед, Володимир-Волинський, міська рада
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