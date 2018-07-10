На Волині просто з-під міської ради вкрали велосипед
Сьогодні, 21:52
30-го травня між 11 та 12 годинами невідомі викрали велосипед, який був залишений біля приміщення Володимир-Волинської міської ради.
Про це пише БУГ.
Про зникнення велосипеда заявив 41-річний житель міста. Чоловік причепив велосипед металевим тросом та залишив.
Сума завданих збитків склала 2 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ.
Про зникнення велосипеда заявив 41-річний житель міста. Чоловік причепив велосипед металевим тросом та залишив.
Сума завданих збитків склала 2 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Екстрена психологічна допомога – за 2019 на Волині жодного випадку суїциду серед ветеранів
Сьогодні, 22:37
У Ковелі візьмуться за впорядкування кіосків
Сьогодні, 22:21
На Волині просто з-під міської ради вкрали велосипед
Сьогодні, 21:52
Невідомому, який повідомив про замінування низки об'єктів у Луцьку, загрожує від 2 до 6 років тюрми
Сьогодні, 21:18