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Відомий футболіст загинув в аварії

Відомий футболіст загинув в аварії
Іспанський півзахисник Хосе Антоніо Реєс загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Як повідомляє AS, 35-річний гравець розбився на трасі, виїждючиа зі свого рідного міста Утрери, - пише ТСН.

Інформацію також підтвердив офіційний Twitter "Севільї", висловивши співчуття рідним та близьким футболіста.

У соцмережах слова підтримки висловлюють футболісти, клуби та федерації з усього світу.

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Теги: футболіст, смерть
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