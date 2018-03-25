Відомий футболіст загинув в аварії

Хосе Антоніо Реєс загинув у дорожньо-транспортній пригоді.



Як повідомляє AS, 35-річний гравець розбився на трасі, виїждючиа зі свого рідного міста Утрери, - пише



Інформацію також підтвердив офіційний Twitter "Севільї", висловивши співчуття рідним та близьким футболіста.



У соцмережах слова підтримки висловлюють футболісти, клуби та федерації з усього світу.

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